Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Canan scoprirà la relazione segreta tra Bunyamin e Turkan. La verità emergerà quando Turkan farà irruzione, durante un loro litigio, con il bracciale che lui le aveva regalato, scatenando un confronto furioso che metterà in crisi il matrimonio.

Bunyamin scoprirà la foto di Canan insieme a Halil

Bunyamin andrà su tutte le furie quando scoprirà che Canan ha cenato con Halil. La vicenda emergerà quando li vedrà insieme in una foto: tornerà subito a casa e affronterà la moglie.

"Che succede?", dirà Canan. "Non dirmi 'che succede'.

Non sto ancora urlando, ma urlerò e sarà forte", replicherà Bunyamin.

Le mostrerà la prova che ha scatenato i sospetti: una foto, due calici, un uomo seduto di fronte a lei. "Guarda bene. Non quelli davanti, guarda quello dietro. Chi è? Mi hai tradito?", chiederà Bunyamin.

Il confronto esploderà: Bunyamin chiederà spiegazioni

Canan negherà con veemenza: "Tradito? No, giuro, non ho fatto nulla". Ma le domande si moltiplicheranno: "Allora spiegami: siete soli, due calici. Sai chi è l’uomo con cui stavi? Parlami chiaro, non mentire".

Quando verrà pronunciato il nome, l’aria si farà più pesante: "Halil Çakırcı". "Non sapevo fosse lui", mormorerà Canan. "Non sapevi chi fosse? Quell’uomo è il padre dei gemelli", risponderà Bunyamin, ormai fuori controllo.

Il primo confronto si trasformerà presto in una scena di rabbia incontrollata. Lei tenterà di calmare gli animi: "Sei arrabbiato, lo capisco. Lasciami spiegare: non c’era cattiva intenzione, te lo giuro".

Turkan irromperà con il bracciale: la rabbia si trasformerà in caos

Poi la situazione degenererà ulteriormente: nella stanza entrerà Turkan, con in mano il braccialetto che Bunyamin le aveva regalato durante uno dei loro incontri. "Mi hai dato un braccialetto falso, mi hai preso per scema", urlerà la donna tradita. "Mi hai ridotta alla vergogna", continuerà, sputando rabbia. "Hai dormito con questa qui? Cos’è diventata la tua dignità?".

Bunyamin proverà ancora a spiegare, con la voce che trema: "No, ti giuro, non è così.

Non è successo nulla". Ma Canan lo minaccerà: "Ti uccido. Ti faccio a pezzi", una minaccia dettata più dal dolore che da un reale intento.

La stanza si riempirà di insulti e di ripetuti "ti ucciderò". Esma, intervenuta per sedare il litigio, riuscirà a far allontanare Turkan e a portare Canan fuori per farle prendere una boccata d’aria.

"Prendi fiato, respira", le dirà Esma, ma le mani tremanti e gli occhi sbarrati tradiranno l’impossibilità di un ragionamento sereno. La rabbia di Canan continuerà a montare e Bunyamin si ritroverà seriamente nei guai.