Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano nuovi intrighi orchestrati dalla signora Argun. Nelle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Irem compirà un gesto misterioso che potrebbe cambiare il destino di Kemal: nasconderà una lettera nella sua giacca, alimentando sospetti e tensioni in Zehra, che assisterà alla scena di nascosto. Nel frattempo, Ender e Yildiz uniranno le forze per screditare proprio la figlia maggiore di Halit, la quale riceverà una notizia sconvolgente: la morte del suo caro amico Tuncer.

Zeynep, invece, si troverà ancora una volta al centro di una crisi sentimentale.

Zehra pensa che Kemal la tradisca con Irem

Irem, con fare furtivo, nasconderà una lettera nella giacca di Kemal. Il contenuto del messaggio non verrà svelato, ma sarà evidente che si tratti di qualcosa in grado di compromettere il rapporto tra Kemal e Zehra, già in bilico. In seguito, si scoprirà che la misteriosa missiva è sparita e che dietro il gesto di Irem si celano in realtà Ender e Yildiz, complici in un piano ben orchestrato. Yildiz ed Ender, cercheranno di far credere a Zehra che tra Irem e Kemal ci sia una relazione.

Halit sconvolto dalla morte di Tuncer, Zeynep delusa da Alihan

Halit verrà informato della morte di Tuncer, un amico di vecchia data.

Intanto, Alihan, ancora legato da un matrimonio di facciata con Ender, dimostrerà di non essere pronto a lasciarsi alle spalle la sua relazione con Zeynep. Quest’ultima, nel tentativo di farlo ingelosire, fingerà di avere una relazione con Dundar. Proprio il ricco venditore di automobili, innamorato di Zeynep, le dedicherà una canzone durante una festa, mandando su tutte le furie Alihan, che abbandonerà l’evento visibilmente turbato e in preda alla gelosia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan ha sposato Ender

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Ender ha trovato il coraggio di aprirsi con Alihan, confessandogli il suo doloroso passato e ciò che è accaduto con suo padre quando era bambina.

Nel frattempo, Halit ha incaricato il suo braccio destro, Sitki, di seguire Kemal e Yildiz, scoprendo così il loro incontro segreto. Zehra, invece, ha scoperto che suo padre ha messo sotto controllo i movimenti del suo futuro marito: turbata dalla notizia, si è confidata con Ender. Zeynep, invece, ha conosciuto Dundar ed è stata corteggiata dal venditore. Intanto, Alihan si è sposato con Ender, ma ha continuato ad amare la sua ex fidanzata, la quale non ha creduto nella sincerità dei suoi sentimenti e non ha compreso che Alihan si è sposato solo per danneggiare Halit.