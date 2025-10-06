Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano la scoperta di una verità sconvolgente per il signor Argun. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Halit scoprirà che sua moglie Yildiz e Kemal si frequentano di nascosto. Nel frattempo, Alihan chiederà a Ender di tornare a casa, gettando Zeynep nella disperazione. Intanto, proseguiranno i preparativi per le imminenti nozze tra Zehra e Kemal.

Yildiz si infuria con Kemal

Yildiz si infurierà con Kemal a causa del suo improvviso cambio di atteggiamento nei suoi confronti.

Parallelamente, l’ex marito della signora Argun convincerà Zehra a prendersi tutto il tempo necessario per organizzare il matrimonio. Le vicende si complicheranno quando Halit, grazie a uno dei suoi uomini di fiducia, scoprirà che sua moglie si è incontrata di nascosto con Kemal. A quel punto, l’uomo inizierà a sospettare che il ragazzo stia soltanto prendendo in giro sua figlia.

Alihan chiede scusa a Ender

Nel frattempo, Ender vorrà ottenere la custodia esclusiva di suo figlio Erim. Alihan, intanto, avvertirà Halit che è pronto a rivelargli tutta la verità sul suo passato. Successivamente, Alihan cercherà Ender per scusarsi con lei e chiederle di tornare a casa. Il tutto accadrà sotto gli occhi esterrefatti di Zeynep.

Spazio infine ai sotterfugi di Ender, che si mostrerà preoccupata in vista delle imminenti nozze tra Zehra e Kemal, ricordando a quest’ultimo l’accordo segreto che li lega.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender e Alihan si sono sposati

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan ha creduto che Halit fosse stato, anni prima, l’amante di sua madre, e si è infuriato. Profondamente sconvolto, l’imprenditore ha architettato un piano per sbarazzarsi del suo socio e vendicarsi del male subito. Alihan ha quindi sposato Ender con l’unico scopo di ottenere le quote della Falcon Airlines. Tuttavia, Zerrin si è alleata con l’ex marito, cedendogli le sue quote dell’azienda e permettendogli così di ottenere la maggioranza nella società.

Nel frattempo, Dundar ha conosciuto Zeynep e ha iniziato a corteggiarla, mentre Yildiz ha continuato a pensare al suo ex marito Kemal. Quest’ultimo, intanto, si è avvicinato a Zehra e ha approfondito la conoscenza con la giovane Argun. Parallelamente, Erim ha iniziato a frequentare ragazzi più grandi di lui e li ha invitati a casa. Yildiz non ha gradito la presenza di quegli ospiti arroganti e maleducati nel suo soggiorno, e ha deciso di cacciarli via. Quando Halit ha scoperto l’accaduto, si è infuriato con sua moglie, salvo poi ricredersi dopo aver visto di persona gli amici del figlio, dando infine ragione alla consorte.