Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un nuovo piano messo in atto dalla signora Ferri per limitare il potere di Gagliotti ai Cantieri. Nella puntata in onda giovedì 30 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Marina spierà Vinicio, riuscendo a ottenere delle fotografie compromettenti. Intanto, Eduardo continuerà ad affrontare difficoltà nel trovare lavoro, mentre Guido e Alfredo dovranno lasciare l'appartamento di Silvia e Michele, in vista del loro imminente ritorno a Napoli.

Marina ha tra le mani delle foto di Vinicio

Marina Giordano riuscirà a ottenere ciò di cui ha bisogno per contrastare l’ascesa dei fratelli Gagliotti ai Cantieri Flegrei Palladini.

La moglie di Roberto vorrà fare luce sugli strani comportamenti di Vinicio e deciderà di spiarlo. Secondo le anticipazioni della soap, Marina entrerà in possesso di alcune prove: si tratterà di fotografie compromettenti. Vinicio, proprio di recente, è tornato a fare uso di sostanze illecite.

Eduardo è in pericolo

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende di Eduardo Sabbiese, che continuerà ad avere difficoltà nel trovare lavoro. Inoltre, il fratellastro di Rosa sarà tormentato da una seria preoccupazione: l’incertezza sull’esito del processo. A peggiorare la situazione, i ragazzi che lo hanno preso di mira continueranno a perseguitarlo, con possibili conseguenze pericolose e imprevedibili.

Guido e Alfredo, invece, dovranno lasciare l’appartamento di Silvia e Michele per una ragione ben precisa: i coniugi Saviani stanno per tornare a Napoli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Damiano sono stati travolti dalla passione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Rosa e Damiano hanno avuto una discussione in merito al comportamento scellerato del piccolo Manuel, salito a bordo di un motorino senza indossare il casco. In seguito al litigio, Renda ha provato a baciare la sua ex, venendo respinto, poiché quest’ultima ha una relazione con Pino da qualche mese. Tuttavia, le cose sono cambiate quando Rosa, pentita per aver rifiutato le avance di Damiano, si è presentata a casa sua, dove la coppia si è lasciata andare alla passione.

Intanto, Giulia ha avuto un impegno, così come Gianluca, e Luca sarebbe dovuto rimanere da solo in casa. La signora Poggi, però, ha trovato aiuto in Renato, che ha trascorso un po’ di tempo con Luca, giocando a carte insieme a lui. Roberto, invece, ha architettato un piano per vendicarsi di Rosario: ha finto di essere stato aggredito dal detenuto, ferendosi in realtà da solo con un coltello. Castrese, invece, ha tentato di togliersi la vita assumendo una massiccia dose di farmaci, ma è stato salvato in tempo da Costabile.