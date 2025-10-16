Fin dall'ingresso al Grande Fratello, tra Giulia Saponariu e Jonas Pepe c'è stata una forte intesa. Nella giornata di oggi 16 ottobre, però, la 20enne ha notato un certo distacco da parte del coinquilino tanto che ha deciso di affrontare subito la questione: "Ti sei offeso per ciò che ho detto ieri?". In realtà il modello ha deciso di allontanarsi dalla giovane per non illuderla, visto che nutre un interesse nei confronti di Rasha.

Giulia a confronto con Jonas

Vedendo un certo distacco da parte di Jonas, Giulia ha deciso di raggiungerlo per avere un confronto.

La ragazza ha esordito: "Perché mi eviti?". "Perché spiegare sempre tutto con le parole?", ha replicato Jonas. A quel punto Giulia ha proseguito il suo discorso: "Ti sei offeso per ciò che ho detto ieri? Perché io non mi pongo il problema. Siccome tutti credono che io e te siamo più amici, ieri durante il gioco obbligo e verità ho risposto in modo ironico". La 20enne ha poi aggiunto: "Io so che tu sei un buono, ma in realtà credo che qua dentro nessuno sia cattivo".

La conversazione si è interrotta con l'arrivo di Grazia che ha chiesto di costa stessero parlando e i presenti hanno risposto: "Stiamo parlando delle persone che sono in questa casa".

La decisione di Pepe

Prima che Giulia raggiungesse in giardino Francesco e Jonas, quest'ultimo ha ammesso di evitare la coinquilina per non illuderla.

Il modello ha così spiegato il suo atteggiamento nei confronti della 20enne: "Mi sto allontanando dal giallo per andare verso lo scuro, perché non posso avvicinarmi di punto in bianco. Col giallo ho smesso di scherzare". Incoraggiato da Francesco a prendere l'iniziativa, Jonas ha aggiunto: "Voglio andarci con i piedi di piombo. Adesso mi sento forzato, voglio prendermi i miei tempi".

Il discorso del 24enne romano nasce dal fatto che ha ammesso di essere attratto da Rasha e di voler fare il primo passo, per questo ha deciso di prendere le distanze da Giulia.

GF: utenti scettici

Su X, diversi utenti hanno commentato il comportamento di Jonas Pepe.

"Il modo in cui parla delle donne, di passare da una all’altra dal biondo allo scuro, ovvero da Giulia a Rasha come se fosse certo che entrambe ci stiani, fa abbastanza ridere", ha scritto un utente.

Un altro si è detto preoccupato di Giulia su come potrebbe reagire: "Cara Giulietta, lunedì capirai perché Jonas si è allontanato di punto in bianco". Un altro telespettatore ha affermato: "Trovo che lei sia un po' ingenua. D'altronde Jonas non ha mai detto di volere una relazione con lei, quindi dovrebbe farsi qualche film in meno". Infine c'è anche chi crede che Jonas stia agendo in modo sbagliato: "Può provarci con Rasha, ma al tempo stesso può continuare a essere amico di Giulia".