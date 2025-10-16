Al Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie fra i concorrenti. Nella serata di mercoledì 15 ottobre, Jonas Pepe ha confidato a Francesco Rana di essere attratto da Rasha Younes: "Se mi rifiuta, ci riprovo fino a quando sto qui dentro". Poi ha aggiunto che anche Giulia lo attrae, ma di ritenere la differenza d'età un ostacolo.

Jonas attratto da Rasha

Ieri, i concorrenti del GF hanno fatto il gioco "obbligo" e "verità". Al termine Jonas si è ritrovato a parlare con Francesco e ha fatto una confidenza particolare su una coinquilina: "Rasha mi interessa".

A quel punto il modello ha aggiunto che vorrebbe fare il primo passo con l'estetista di Pomezia: "Se mi rifiuta, ci riprovo fino a quando sto qui dentro. Non sono il tipo che si getta su un'altra ragazza per colmare quel vuoto". Secondo Jonas, Rasha è una ragazza matura, profonda e soprattutto ha un grande fascino: "Trovo che molte cose mi accomunano a lei".

Dopo averlo ascoltato, Francesco gli ha consigliato di fare il primo passo e vedere se l'interesse viene ricambiato.

La riflessione sulle altre ragazze della casa

Il 24enne ha poi ammesso che all'interno del reality show ci sono anche altre donne che hanno catturato la sua attenzione, Francesca e Giulia: la prima è la madre di Simone, con cui lui ha molto legato, quindi non corteggerebbe mai la madre di un suo amico.

La seconda invece, ritiene che sia troppo piccola pur essendo una ragazza molto bella e simpatica: "A quest'età 4 anni sono tanti. Lei ha finito il liceo da poco, io ho giù avuto diverse esperienze".

Infine il modello ha ammesso che anche Grazia lo attrae, ma in questo caso si tratta solamente di una cosa fisica e non mentale.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, le affermazioni di Jonas su Rasha non sono passate inosservate: da un lato c'è chi crede che da parte del modello ci sia un interesse reale, mentre altri pensano che Pepe voglia prevalentemente avere visibilità.

"Il modello non è per niente interessato a Rasha, sa solo straparlare e dice cose senza un senso logico", ha affermato un utente.

Un altro ha commentato: "Da ciò che ho visto sembra che anche Rasha non abbia disdegnato la vicinanza di Jonas".

Un telespettatore ha criticato il modello: "Voglio la clip in puntata per la sua incoerenza visto che prima si era dichiarato per Anita, poi mette in mezzo Rasha, Giulia, Grazia e Francesca". Un altro utente invece ha affermato: "Jonas dice di voler corteggiare Rasha, ma dà per scontato che lei sia interessata a lui".

Tuttavia c'è anche chi crede che tra i due inquilini potrebbe funzionare un'ipotetica relazione: "Per me è un sì tra Raha e Jonas".