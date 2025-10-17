Al Grande Fratello, Jonas Pepe ha deciso di affrontare Giulia Saponariu per capire se la ragazza nutre dei sentimenti nei suoi confronti. Successivamente il modello ha fatto una confidenza: "Avrei voluto corteggiarti", ma la 20enne è scoppiata a ridere in faccia al coinquilino sostenendo che, da parte sua, non c'è mai stato un interesse ma solamente un rapporto amichevole.

Jonas e Giulia: amore o amicizia?

Dopo aver chiesto un consiglio a Domenico, Jonas ha deciso di parlare con Giulia per capire se la coinquilina nutra o meno dei sentimenti nei suoi confronti.

In disparte dal gruppo, Jonas ha chiesto a Giulia: "Perché mi guardi così?". Spiazzata per la domanda del modello, la 20enne ha prima accennato un sorriso e poi ha replicato: "Perché, come ti guardo?". Pepe ha spiegato di aver percepito una sorta di interesse da parte della coinquilina: "Se tu non ti rendi conto di come ti rivolgi a me, non ha senso parlarne". Giulia ha precisato che, da parte sua, non c'è mai stato un interesse: "Io ho legato con te ma da parte mia non c'è nulla. Sei un amico, nulla di più". Dal canto suo, Jonas non è sembrato credere alla versione fornita dall'amica e, quindi, ha tagliato corto: "Avrei voluto corteggiarti, secondo te giocavo in quel modo con te? Quando un ragazzo gioca così con una ragazza è perché al 100% vuole corteggiarla".

Nonostante l'insistenza del modello, Giulia lo ha rassicurato sostenendo che non ha mai voluto intraprendere una liaison con lui: "Io ti abbraccio ma solo perché ti vedo come il mio migliore amico qui dentro".

Lo sfogo di Pepe

Terminata la conversazione con Giulia, Jonas si è sfogato con Domenico: "Lei si è comportata così come me, per poi dirmi che mi vede solo come un amico. Ora perché non voglio corteggiarla ma, se mi fosse piaciuto davvero, mi avrebbe solo illuso. Non ci si comporta così". Il modello è apparso piuttosto infastidito dal fatto che la coinquilina gli abbia riso in faccia e abbia minimizzato le sue attenzioni: "È proprio una bambina, una che si comporta in quel modo con un uomo".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno criticato l'atteggiamento di Jonas Pepe.

"Il modello dà per scontato che Rasha cada ai suoi piedi, ma quant'è convinto?", ha ironizzato un utente. Un altro ha affermato: "Non Jonas che rosica del fatto che Giulia non lo abbia mai preso in considerazione come ipotetico fidanzato". Tra gli utenti c'è chi crede che il modello sia troppo sicuro di sé: "Jonas si è fatto solo dei film su Giulia". Infine c'è anche chi ha commentato: "Jonas sta buttando via l'amicizia con Giulia perché intende corteggiare Rasha, senza neanche sapere cosa pensa quest'ultima di lui".