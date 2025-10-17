Le anticipazioni degli episodi finali di Tradimento, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, rivelano che Tolga, dopo aver spiato una conversazione tra Oltan e Mualla, scoprirà che il piccolo Can è suo figlio. L'uomo informerà la moglie Selin di voler rapire il bambino di Oylum e fuggire lontano dalla Turchia.

Oltan capisce che Tolga è il vero padre del piccolo Can

Oznur tradirà la fiducia di Mualla consegnando a Oltan un video in cui Oylum dice che Can è il figlio di Tolga e non di Behram. L'imprenditore si recherà immediatamente da Oylum, che gli spiegherà che inizialmente credeva che il bambino fosse figlio di Behram.

Oltan non si arrabbierà, promettendo a Oylum di tenere la bocca chiusa sul segreto. L'uomo agirà in questo modo per non minare il matrimonio apparentemente felice tra Tolga e Selin. Oylum potrà così sentirsi sicura al fianco di Kahraman, al quale deciderà di nascondere il suo accordo con Oltan.

Tolga rivela a Selin di voler rapire suo figlio

Mualla andrà da Oltan per parlargli apertamente del legame che unisce il piccolo Can a Tolga, sicura di essere stata tradita da Oznur. La conversazione verrà spiata dal marito di Selin, che capirà di essere il padre del piccolo Can. Il giovane sceglierà di non affrontare Oltan, mentre informerà la moglie di quanto appena scoperto. Tolga inviterà Selin a fare i bagagli per scappare all'arresto, apparendo intenzionato a rapire suo figlio.

Kadriye ha raccontato a Guzide dettagli dei suoi precedenti rapporti con Tahir e Sezai

Negli ultimi appuntamenti di Tradimento, andati in onda a ottobre su Canale 5, Kadriye ha raccontato a Guzide (Vahide Percin) tutta la verità sulla sua passata relazione con Tahir, raccontandole anche del rapporto che ha avuto con Sezai. Kahraman, invece, è apparso intenzionato a cambiare cognome in Dicleli, dopo aver scoperto di essere figlio di Tahir.

Oylum, intanto, ha raggiunto il cimitero per piangere sulla tomba del presunto padre biologico e poi è andata nella casa in cui abitava, dove ha trovato Ilgin, la sua possibile matrigna, litigare con Dundar e Guzide.

Umit, invece, ha invitato Yesim a cena, ma è stato anticipato da Dundar.

Il chimico ha accusato una violenta crisi di gelosia quando ha visto la donna scendere dall'auto di Dundar.

Infine Azra ha trovato un modo per diventare indipendente, stanca di essere la domestica di Yesim. La giornalista ha usato il video in cui si vede Ipek spingere Serra giù dalle scale per ricattarla.