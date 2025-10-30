Il 29 ottobre, Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno avuto l'opportunità di fare una cena a due nel tugurio della casa del Grande Fratello. La 26enne ha lasciato intendere che vorrebbe intraprendere una conoscenza con il modello ma quest'ultimo ha immediatamente preso le distanze: "È tutto troppo, non mi aspettavo che ti esponessi".

Jonas rifiuta Anita

Nei giorni scorsi, gli autori del GF hanno lanciato un sondaggio online in cui hanno chiesto quale potrebbe essere la prima coppia di quest'edizione.

Tra i nomi dati, Jonas e Anita hanno ricevuto più voti e quindi hanno avuto la possibilità di effettuare una cena a due nel tugurio.

Durante la cena, i due inquilini hanno avuto modo di conoscersi meglio e la 26enne milanese ha lasciato intendere di voler intraprendere una conoscenza con il modello. Quest'ultimo però ha risposto picche: "Ti dico la verità, è talmente troppo che mi sento preso in giro". A quel punto la gieffina ha chiesto: "Da me?" e Pepe ha risposto in modo affermativo: "Si, è troppo. Non mi aspettavo questo che tu ti esponessi". Nonostante Anita abbia precisato di non essersi esposta, il modello ha tagliato corto: "Tu mi hai capire delle cose". Infine il 24enne romano ha spiegato che prima del grave lutto, tra lui e Anita non c'era tutto questo affiatamento. Dunque la paura è che la ragazza possa essersi avvicinata a lui per avere visibilità ai fini del reality show.

Dubbi sull'atteggiamento della concorrente

Su X, la cena tra Jonas e Anita è stata commentata dai diversi telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha scritto: "Mai vista una cena così imbarazzante e costruita dagli autori". Un altro ha aggiunto: "Non Jonas che smaschera la strategia di Anita". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Anita da quando è uscita e poi rientrata al GF ha cambiato completamente atteggiamento verso gli inquilini. Sapete il motivo? Ha avuto modo di guardare i social e capire le preferenze dei telespettatori". Un utente ha punzecchiato la concorrente: "Ma davvero Anita pensa che il pubblico sia scemo?".

Il video del due picche di Jonas ad Anita è stato condiviso sul proprio account X anche da Sonia Bruganelli e non è escluso che nelle prossime puntate del reality, l'ex opinionista non decida di parlarne. Tuttavia c'è anche chi crede nella buonafede della 26enne milanese: "Ragazzi tra Anita e Jonas è iniziata prima di quanto pensiate. I loro sguardi non mentono". Infine c'è chi ha affermato: "Credo che Jonas debba decidere cosa vuole da grande. Quando Anita è uscita per la scomparsa della mamma, era disperato. Ora invece sta mettendo in dubbio il loro rapporto".