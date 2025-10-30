Da giorni sul web si parla spesso di Martina De Ioannon e della sua frequentazione con Gianmarco Steri. Il giorno successivo alla messa in onda del confronto che ha avuto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara a Uomini e donne, Steri sarebbe stato avvistato insieme alla nuova compagna: ad Amedeo Venza, infatti, è arrivata la segnalazione di chi sostiene che di aver notato una certa freddezza tra i due ragazzi, soprattutto da parte della chiacchierata tronista.

Il racconto dopo l'incontro con la coppia

Non accennano a placarsi le chiacchiere sui protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne, gli stessi che si sono confrontati in studio in uno speciale che è andato in onda il 29 ottobre.

In queste ore, infatti, sul web stanno circolando diverse segnalazioni su Martina, Gianmarco e Cristina, in particolare avvistamenti che alimentano i già insistenti gossip sulla loro vita sentimentale.

Amedeo Venza, per esempio, ha ricevuto il messaggio di una fan che sostiene di aver incontrato Steri e De Ioannon in giro per la capitale.

"Ho appena visto Gianmarco e Martina a Roma. Erano un po' distaccati e lei aveva il broncio. Crisi in corso? Non li ho potuti fotografare perché mio figlio aveva in mano il mio telefono", si legge su Instagram.

La foto di Cristina in compagnia di Raul

Lo stesso giorno in cui una fan sostiene di aver visto Gianmarco e Martina un po' distanti, Cristina e Raul sono stati visti e fotografati insieme a Roma.

Da giorni sul web si parlava di una possibile frequentazione in corso tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e il dj che ha partecipato a Temptation Island un paio d'anni fa, e nelle ultime ore è arrivata la conferma che quantomeno di conoscono.

La paparazzata del 30 ottobre, però, è arrivata dopo che Cristina ha postato un video nel quale indossava una maglietta identica a quella che Raul ha sfoggiato sui social qualche tempo fa.

Intrecci amorosi lontano dalle telecamere

Negli ultimi mesi è successo di tutto tra i protagonisti del trono Classico 2024/2025: Gianmarco ha lasciato Cristina a fine agosto, e Martina ha fatto lo stesso con Ciro un paio di settimane dopo.

A metà settembre Steri e De Ioannon si sono incontrati in un locale di Roma e, per stessa ammissione di Gianmarco, tra loro è riscoccata la scintilla.

Solimeno ha rilasciato interviste in cui ha criticato aspramente l'ex fidanzata e la velocità con la quale l'avrebbe sostituito.

All'inizio di ottobre, sul web si è cominciato a parlare di un presunto flirt in corso tra Cristina e un ex di Martina, Raul.

Attualmente, stando a quello che è emerso sui social, Martina e Cristina si sarebbero "scambiate" i fidanzati.