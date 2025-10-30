Nelle prossime puntate della soap turca La notte nel cuore, verrà alla luce l'identità dell'aggressore di Tahsin (İlker Aksum). I telespettatori avranno modo di scoprire che è stato il suo braccio destro Serhat a ridurlo in condizioni critiche. Sarà proprio lui, ad ammettere alla polizia la sua responsabilità, ma spiegherà di aver sparato a Tahsin per sbaglio, era convinto di aver premuto il grilletto contro qualcuno che era pronto a fare del male all'imprenditore.

Cihan viene arrestato, Tahsin sospetta di Serhat e gli tende una trappola

Prossimamente, Cihan (Burak Tozkoparan) verrà arrestato proprio durante i festeggiamenti del suo matrimonio con Melek (Hafsanur Sancaktutan) e tutti coloro che saranno presenti rimarranno sconvolti.

Il ragazzo sarà accusato di essere il responsabile del recente agguato a Tahsin, il quale però sin da subito sarà convinto della sua innocenza. A quel punto, Tahsin deciso a fare chiarezza su chi si cela dietro al suo ferimento, comincerà a fare delle indagini.

Appena la sua guardia del corpo Serhat farà una deposizione contro Cihan, Tahsin sospetterà che invece potrebbe essere lui il vero colpevole. Dopo aver parlato con la polizia, Tahsin tenderà una trappola a Serhat. In particolare, il commissario farà credere a Serhat che Tahsin si è ricordato che è stato lui a spararlo.

Sehrat rivela di aver sparato a Tahsin per errore, Cihan si ricongiunge con Melek

Messo alle strette, Serhat confesserà il suo coinvolgimento, ma preciserà che si è trattato di un incidente.

Scendendo nel dettaglio, l'uomo rivelerà di aver pedinato Tahsin per proteggerlo dagli Sansalan, dopodiché ha finito per ferirlo per errore, dopo aver visto un'ombra. Appena si è reso conto di aver sparato Tahsin, Serhat ha inscenato un finto agguato, per far accusare i nemici dell'imprenditore.

Non appena verrà scagionato, Cihan si ricongiungerà subito con la moglie Melek, ma purtroppo dovrà continuare a guardarsi le spalle dal cognato Nuh (Aras Aydin), il quale non sarà felice di vederlo al fianco di sua sorella.

Riepilogo: Tahsin è stato ritrovato nel bosco ferito gravemente

Proprio mentre gli Sansalan, Sumru (Ece Uslu), Nuh e Melek si erano riuniti per cenare insieme, Tahsin è stato aggredito nel bosco.

Tramite una telefonata, Nuh ha appreso che l'automobile dell'imprenditore era stata ritrovata nel bosco con tracce di sangue e segni di colpi d'arma da fuoco. Dopo essersi precipitati a cercare Tahsin, Sumru e Nuh l'hanno trovato in condizioni critiche e i loro sospetti si sono concentrati su Samet (Burak Sergen) e Hikmet (Esra Dermancioglu), nonostante si siano dichiarati innocenti.