Domenica 5 ottobre, nella casa del Grande Fratello è scoppiata una lite piuttosto accesa tra Domenico D'Alterio e Grazia Kendi. Tutto è iniziato da un confronto pacifico tra i due, quando il concorrente campano ha stuzzicato la coinquilina sulla mancata collaborazione durante la prova budget: "Non riesci a fare niente nella vita". Parole che hanno mandato su tutte le furie la 24enne: "Ma come ti permetti? Maleducato".

Scintille tra Domenico e Grazia

Per Domenico e Grazia non sembra essere scoccata la scintilla della simpatia. Nel primo pomeriggio di oggi domenica 5 ottobre, i due concorrenti si sono ritrovati a capire perché faticano anche a scambiarsi un saluto mattutino.

Dal canto sua Grazia ha spiegato di non avere nulla contro Domenico, ma essendo fidanzato non vuole che la sua compagna possa travisare i suoi atteggiamenti. Successivamente la conversazione si è spostata sulla prova budget dei giorni scorsi e D'Alterio ha stuzzicato la 24enne sul fatto che non aveva partecipato: "Per te due minuti lì fuori è l'estremità?". Grazia ha cercato di giustificarsi, ma Domenico non ha sentito ragioni: "Non riesci a fare niente nella vita allora?" . Parole che hanno innervosito la ragazza e prima di scoppiare a piangere ha urlato: " Non riesco a fare niente? Ma come ti permetti? Ma che ne sai io cos'ho fatto nella vita. Non ti devi permetti perché non sai nulla della mia vita.

Impara a parlare, maleducato".

In un secondo momento il concorrente ha chiesto scusa alla coinquilina, ma lei è apparsa piuttosto adirata: "Se pensi che non so fare niente fuori di qua, non mi chiedere scusa. Non mi rivolgere parola".

Grazia che dà le tettate in faccia all'odontoiatra mentre litiga sta dando Cecilia Rodriguez che colpì in testa Malgy allo scherzo di Halloween pic.twitter.com/ZieFGnQCUs — Gαβrίєℓє (@itsgebher) October 5, 2025

La reazione degli altri concorrenti

La discussione tra Domenico e Grazia ha suscitato diverse reazioni negli altri concorrenti.

Secondo Anita Mazzotta, all'interno del reality show non bisogna per forza creare un rapporto con tutti. Giulia Saponariu ha cercato di tranquillizzare Grazia, ma tra i concorrenti c'è anche chi crede che la 24enne toscana sia poco disposta alla collaborazione.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la lite tra Domenico e Grazia.

Un utente ha detto: "Grazia sei proprio una macchina da reality. Ti proteggerò fino all'ultimo dei giorni in quella casa". Un altro ha aggiunto: "Domenico come si permette di giudicare il vissuto di una persona?". Un altro ancora invece ha spezzato una lancia a favore del concorrente campano: "Mi dispiace ma Domenico ha solo detto quello che tutti pensano di Grazia in quella casa". Infine c'è chi ha criticato la concorrente: "Mi sembra un po' esagerata".