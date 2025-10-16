Stanno facendo molto discutere sui social alcune dichiarazioni di Jonas sulle strategie che potrebbe mettere in atto avvicinandosi alle donne del cast, soprattutto in ottica di gioco. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, ha ammesso che la coinquilina che gli piace di più è Rasha, ma ha aggiunto che dovrà pensare bene a come muoversi se vorrà rimanere nella casa fino alla fine. Il modello ha detto che ci proverebbe anche con Grazia e con Giulia, e sui social è stato sommerso dalle critiche.

Le riflessioni a voce alta sulle donne del cast

Mentre si trovava a bordo piscina con Simone e con Francesco, Jonas si è lasciato andare ad una serie di riflessioni che hanno spiazzato il pubblico del Grande Fratello.

"A livello di mentalità, Rasha è quella con la quale mi trovo meglio. Ma non penso che ci proverò subito", ha esordito il giovane prima di svelare quella che dovrebbe essere una sua strategia di gioco.

Il concorrente, infatti, ha spiegato ai coinquilini: "Se ci provo con Rasha e non va, io qui ho finito. Dovrei continuare a provarci fino alla fine, e poi è troppo t*pa".

J: “però se io faccio una mossa sbagliata che ci provo con rasha e con rasha non va io ho finito”



“Rasha è troppo topa” “poi vai da Giulietta”



Che 🐀 sono #grandefratello pic.twitter.com/STyqjom5qj — 𝙢𝙖𝙧𝙮 (@cuorebianko) October 15, 2025

Le parole del giovane hanno suscitato ilarità tra le mura della casa, ma non all'esterno: in moltissimi, infatti, si sono esposti per criticare l'atteggiamento calcolatore e poco galante di Jonas.

Il parere degli utenti di X

A far storcere il naso a gran parte degli spettatori del Grande Fratello, è stato anche un commento inelegante che Jonas ha fatto sull'eventualità di avere un approccio fisico anche con Grazia.

"Che ratto", "Vedo che in tanti state aprendo gli occhi su di lui, era ora", "Il finto filosofo si sta scavando la fossa da solo", "Praticamente ha detto che starebbe con chiunque pur di rimanere in gioco", "Che schifo", "Ma gli altri che ridono anziché rimproverarlo?", "Classico omuncolo che si fa forte quando è in gruppo", "Falso", "Questi video li devono mostrare in puntata", "Pessimo", "Informate Grazia di quello che ha detto su di lei", "Ha sempre avuto ragione Omer su questo soggetto" si legge su X in queste ore.

La ship già naufragata con Anita

A quasi un mese dall'inizio del Grande Fratello, Jonas è stato accostato a diverse concorrenti del cast.

Per circa due settimane, ad esempio, sui social non si è parlato d'altro che dell'intesa tra il modello e Anita, tant'è che su X è stato creato l'hashtag "Jonita" per supportare la prima possibile coppia della nuova edizione del reality.

L'uscita improvvisa della ragazza dalla casa per motivi familiari, e le recenti dichiarazioni del giovane sulle coinquiline con le quali vorrebbe provarci, hanno fatto naufragare questa "ship" ancora prima che potesse concretizzarsi.