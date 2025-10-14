La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da alcune settimane, ma nella casa non sono ancora nati amori o simpatie particolari. Stando ad un'indiscrezione che Deianira Marzano ha diffuso il 14 ottobre, due concorrenti si sarebbero baciati di nascosto pur avendo il cuore già impegnato. Questi inquilini di cui non è ancora trapelata l'identità, avrebbero anche detto agli autori che si ritireranno qualora dovessero andare in onda le immagini delle loro presunte effusioni.

Il rumor dell'esperta di gossip

Mentre in rete non si parla d'altro che dei bassi ascolti del Grande Fratello (la puntata del 13 ottobre ha fatto registrare il 14,4% di share), Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata su una cosa che sarebbe accaduta tra le mura più spiate d'Italia di recente.

"Nella casa c'è stato un bacio nascosto tra due concorrenti già impegnati, che avrebbe anche avvisato gli autori che se manderanno in onda il video, lasceranno il gioco", si legge nella storia che l'esperta di gossip ha postato su Instagram in queste ore.

L'influencer non ha fatto i nomi dei due inquilini che si sarebbero scambiati effusioni pur non avendo il cuore libero, quindi al momento è difficile dedurre di chi si tratterebbe.

Questo rumor, comunque, va preso con le pinze perché attualmente non è supportato da prove concrete.

Riunione d'emergenza per gli ascolti non esaltanti

Sempre oggi, 14 ottobre, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una persona che sostiene di sapere cosa dovrebbe succedere tra un paio di giorni dietro le quinte del Grande Fratello.

"Giovedì è prevista una riunione di emergenza tra gli autori", si legge sui social il giorno successivo alla messa in onda della terza puntata di quest'edizione del reality.

La rete non sarebbe soddisfatta degli ascolti del programma, quindi chi ci lavora sarebbe stato chiamato a pensare a qualcosa che potrebbe far riavvicinare il pubblico al cast Nip che è stato scelto per riportare il format alle sue origini.

Il rimprovero di Valentina a Domenico

Dopo aver letto l'indiscrezione sul bacio che si sarebbero scambiati due concorrenti già impegnati, i fan del Grande Fratello non hanno potuto non pensare a quello che è successo lunedì scorso in diretta su Canale 5.

Nel corso della terza puntata, infatti, la compagna di Domenico è entrata nella casa e l'ha rimproverato per l'eccessiva confidenza che avrebbe con Benedetta.

Valentina ha paragonato il legame tra i due inquilini a quelli che si instaurano nei villaggi di Temptation Island tra fidanzati e single, poi ha chiesto al padre di sua figlia di essere meno affettuoso con la giovane salumiera che ha conosciuto solo tre settimane fa.