Momento di presentazioni ufficiali per Elisabetta Canalis, che sembra finalmente pronta a vivere alla luce del sole la sua nuova storia d’amore. L’ex velina di Striscia la Notizia è stata infatti avvistata a Milano durante una cena in un elegante ristorante giapponese insieme ad alcune amiche molto note: Diletta Leotta ed Elodie. Con loro, però, c’era anche un volto che non è passato inosservato, quello di Alvise Rigo, ex rugbista e modello veneziano con cui la showgirl è stata più volte paparazzata nelle ultime settimane. A quanto pare, il rapporto tra i due procede a gonfie vele, tanto che Canalis avrebbe deciso di fare il grande passo e presentarlo ufficialmente alle persone a lei più care.

Cena di gruppo con massimo riserbo

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la serata milanese non è stata una semplice cena tra amici, ma un incontro organizzato nel massimo riserbo. Il gruppo avrebbe infatti richiesto che la sala riservata fosse coperta da tendoni oscuranti, così da evitare sguardi indiscreti o intrusioni da parte dei fotografi. Una scelta che conferma quanto Elisabetta tenga alla discrezione sulla sua vita sentimentale, soprattutto dopo la fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri. Tuttavia, al termine della serata, l’atmosfera si è fatta più rilassata: l’ex velina, accorgendosi della presenza dei paparazzi, avrebbe risposto con un gesto ironico — un “dito medio” scherzoso — prima di lasciare il locale in compagnia di Rigo e dirigersi insieme a lui verso un noto hotel a cinque stelle nel centro di Milano.

Dopo settimane di indiscrezioni, infatti, appare del tutto evidente che i due sono ufficialmente una coppia.

Un nuovo equilibrio per Elisabetta Canalis

Dopo anni trascorsi tra Milano e Los Angeles, Elisabetta Canalis sembra aver trovato un nuovo equilibrio personale e sentimentale. L’incontro con Alvise Rigo rappresenta una ventata d’aria fresca dopo un periodo intenso, segnato dalla separazione dal chirurgo Brian Perri e da un ritorno in Italia sempre più frequente. Con Alvise, 33 anni, ex rugbista e volto televisivo noto per la partecipazione a Ballando con le Stelle, Elisabetta condivide non solo la passione per lo sport, ma anche un approccio simile alla vita: discrezione, ironia e il desiderio di costruire qualcosa di autentico lontano dai riflettori.

Negli ultimi mesi, Canalis ha anche rinnovato il suo impegno professionale nel mondo del fitness e della comunicazione, collaborando con brand internazionali e curando progetti legati al benessere femminile. La relazione d’amore con Rigo, stando ai gesti e ai sorrisi immortalati dai fotografi appare essere più viva che mai. E anche se entrambi evitano di rilasciare dichiarazioni ufficiali, i fatti — e le immagini di quella cena “blindata” a Milano — sono dei chiari gesti che confermerebbero il rapporto.