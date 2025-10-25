Le anticipazioni di Innocence annunciano un epilogo inaspettato per i due protagonisti della soap opera turca. Nella puntata finale, che sarà disponibile sabato 1° novembre sul sito di Mediaset Infinity, Ela e Ilker convoleranno a nozze. Il matrimonio verrà celebrato sulla barca dello sposo, alla presenza del padre della diciannovenne, Timur.

Ilker fa nuovamente la proposta di matrimonio a Ela

Ilker chiederà nuovamente a Ela di diventare sua moglie. È bene ricordare che, nel precedente episodio pubblicato sul sito di Mediaset Infinity, Ilker si è presentato a casa della sua ex stagista con un anello di fidanzamento, chiedendo la mano della ragazza davanti ai volti attoniti di sua madre Bahar e dei parenti.

In quell’occasione, Ela non ha risposto alla proposta di matrimonio, rimanendo in silenzio. La seconda volta, invece, le cose andranno diversamente: si intravede uno spiraglio di possibilità affinché le nozze vengano celebrate.

Ela e Ilker convolano a nozze sulla barca

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata finale di Innocence svelano ulteriori dettagli su ciò che accadrà durante la seconda proposta di matrimonio. Timur giocherà un ruolo fondamentale nella vicenda: sarà grazie al suo intervento che Ilker riuscirà a rimanere da solo con Ela. Quest’ultima, però, non sarà ancora convinta di sposarsi e si mostrerà piuttosto titubante all’idea di diventare la signora Ilgaz.

Dopo le iniziali resistenze, tuttavia, la storia prenderà una svolta positiva: Ela e Ilker si sposeranno sulla barca dell’imprenditore.

L’unione avverrà alla presenza del padre della sposa, Timur, e del cognato dello sposo, Cenk.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ismail e Umut sono stati arrestati

Nelle precedenti puntate di Innocence, già disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ismail e Umut sono stati arrestati. Il vicino di casa di Ela è stato trovato in possesso di materiale compromettente, tra cui fotografie della ragazza in pose ammiccanti. Umut è stato quindi accusato di aver aggredito la diciannovenne, spinto dalla sua ossessione nei suoi confronti. Nel frattempo, Ilker e Irem hanno divorziato, e l’imprenditore ha cercato subito di rifarsi una vita con Ela, chiedendole di sposarlo.

Spazio anche alle vicende di Harun, coinvolto nell’aggressione ai danni della giovane Yuksel.

Attraverso alcuni flashback presenti negli episodi, si è scoperto che il padre di Irem si trovava nella casa dove Ela è stata aggredita: è stato proprio lui a prendere l’auto di Ilker e a gettare la ragazza sul ciglio della strada. Inoltre, è emersa anche la relazione tra l’influencer e Cenk, che in passato hanno vissuto un avvicinamento.