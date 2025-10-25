Nezir giustizierà tutti i suoi uomini per aver tolto la vita a Yeliz nella puntata de La forza di una donna di sabato 1° novembre: li farà sistemare in riga di fronte a sé e farà fuoco su ognuno di loro.

Le anticipazioni rivelano che Bahar non saprà nulla di quello che è successo alla sua amica perché Sarp la terrà all'oscuro di tutto. L'uomo si dirigerà con la sua famiglia allo chalet che Munir gli ha procurato, mentre Ceyda piangerà la morte di Yeliz e nessuno riuscirà a consolarla.

La fuga di Sarp e la tragedia di Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che presto le vite di Bahar e dei suoi amici saranno stravolte per sempre.

Nezir invierà i suoi uomini al quartiere per rapire Doruk, Nisan e la loro mamma con lo scopo di attirare Sarp. L'uomo sarà molto chiaro con i suoi collaboratori: nessuno dovrà farsi male in questa operazione, perché il suo unico obiettivo è distruggere Sarp. I rapitori arriveranno a casa di Bahar in piena notte, ma quando saliranno al piano di sopra vi troveranno solo Ceyda, Yeliz e Hatice. Sarp, infatti, riuscirà a salvare moglie e figli perché arriverà pochi secondi prima, il tempo di scendere al piano di sotto. Mentre Bahar fuggirà con suo marito e i bambini, al quartiere si consumerà una tragedia. Gli uomini di Nezir chiederanno insistentemente a Yeliz dove si trovi la sua amica e all'ennesimo rifiuto della donna partirà un colpo di pistola che le toglierà la vita.

Ceyda sarà devastata dal dolore e Arif e Hatice non riusciranno in nessun modo a calmarla. Munir avvertirà Sarp di quello che è successo, ma lui mentirà con sua moglie. Sarp, infatti, nasconderà a Bahar che la sua migliore amica è morta durante la loro fuga e preferirà dirle che stanno tutti bene. Nel frattempo, gli uomini di Nezir torneranno alla villa a mani vuote e pagheranno a caro prezzo il loro errore.

Il piano di Nezir fallirà miseramente

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 1° novembre, il piano di Nezir fallirà miseramente. L'uomo vedrà i suoi collaboratori tornare senza Bahar e i bambini, ma non sarà solo questo a farlo infuriare. Lui, infatti, si era raccomandato che nessuno si facesse male durante l'agguato e sapere che è morta una donna gli farà perdere la pazienza.

Nezir farà sistemare tutti i suoi uomini in riga, di fronte alla sua finestra e li farà bendare. Quando tutti saranno sistemati come voleva, Nezir prenderà il suo fucile e toglierà la vita ad ognuno di loro, senza alcuna pietà. L'unico a salvarsi sarà Azmi, fedele braccio destro di Nezir e fratello di Munir. Nel frattempo, Suat non riuscirà a sopportare l'idea che Sarp sia fuggito con Bahar e si sia salvato dalla trappola di Nezir. Il padre di Piril sarà convinto che ad avvisare suo cognato sia stata Sirin e per questo chiuderà i rapporti con lei.

Munir ha tradito Suat?

Nelle puntate precedenti, Sarp ha ordinato a Munir di procurargli una casa sicura per sé e Bahar. Il braccio destro di Suat, quindi, si è trovato a fare io doppio gioco.

L'uomo ha aiutato Sarp, ma ha anche informato il suo capo di ogni mossa di suo genero. A lui, Suat ha ordinato di temporeggiare con la casa per dare a Nezir il tempo di rapire Bahar e i bambini. Munir ha eseguito gli ordini, tanto che lo chalet in cui Sarp e Bahar sono diretti è ancora privo di tante comodità e darà filo da torcere ai nuovi inquilini. Ma chi è stato ad avvisare Sarp del rapimento imminente? Non è ancora chiaro dalle trame chi tra Munir e Sirin abbia parlato. La cosa certa è che i due erano gli unici a conoscere i piani di Nezir.