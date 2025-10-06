Cambio di programmazione su Canale 5 per La forza di una donna nel mese di dicembre.
L'appuntamento con la soap turca proseguirà regolarmente con le puntate inedite della seconda stagione, ma nel fine settimana tornerà la doppia puntata speciale.
Con la pausa natalizia del pomeridiano di Amici 25, sarà proprio la serie turca a tenere accesa la fascia pomeridiana della domenica, sfidando il talk show Domenica In condotto da Mara Venier con la partecipazione di Tommaso Cerno.
Cambio programmazione Mediaset a dicembre: si ferma Amici 25, raddoppia La forza di una donna
Il pomeriggio domenicale di Canale 5 subirà delle modifiche nel mese di dicembre, complice lo stop natalizio del talent show Amici di Maria De Filippi, che anche quest'anno osserverà un periodo di stop per due settimane.
Mediaset, però, non lascerà scoperta la fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e in assenza del talent show punterà sulla messa in onda dei nuovi episodi de La forza di una donna. La serie turca sarà nuovamente trasmessa in versione extra-large non solo al sabato pomeriggio, ma anche nel daytime della domenica.
La soap opera La forza di una donna prevista anche di domenica pomeriggio a dicembre
Subito dopo L'Arca Di Noè e i nuovi episodi di Beautiful, la linea passerà alla serie turca per delle nuove puntate speciali della durata di quasi due ore, che avranno il compito di trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo.
In questo modo, i vertici Mediaset non lasceranno scoperta la fascia del pomeriggio domenicale, evitando così che la Domenica In condotta da Mara Venier possa approfittare dell'assenza di Amici 25 per guadagnare terreno dal punto di vista Auditel, registrando dati in crescita.
Il dominio Auditel della soap opera turca nel palinsesto pomeridiano Mediaset
L'esperimento de La forza di una donna nel daytime pomeridiano del sabato si sta rivelando vincente dal punto di vista Auditel, dato che la soap riesce ad assicurarsi una media di oltre 2,1 milioni di spettatori pari al 21-22% di share.
Numeri che riescono a tener ben lontani i dati registrati dalla concorrenza nella stessa fascia oraria: lo scorso sabato, ad esempio, il debutto del talk show Bar Centrale condotto da Elisa Isoardi ha dovuto accontentarsi di una media di soli 1,5 milioni di spettatori pari a uno share del 12,50%, mentre Passaggio a Nord-Ovest è crollato sotto la soglia del milione di spettatori.