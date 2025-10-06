Modifiche al palinsesto Mediaset nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2025. I cambiamenti riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, la soap turca del prime time che non sarà più trasmessa il giovedì sera: anticiperà al martedì, mantenendo il doppio appuntamento in prima serata.

In prime time ci sarà spazio anche per il ritorno di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno non sarà più dedicato alla celebrazione degli artisti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Mediaset cambia la programmazione serale dal 13 al 19 ottobre: torna This is me con Silvia Toffanin

Il palinsesto serale di Canale 5 subirà delle modifiche da metà ottobre, complice il ritorno in video di This is me, il varietà condotto da Silvia Toffanin che quest'anno sarà articolato in tre puntate e racconterà i grandi personaggi dello spettacolo e dello sport, tra cui Lorella Cuccarini e Alessandro Del Piero.

Lo show andrà in onda nel prime time del mercoledì di Canale 5 dal 15 ottobre e comporterà una serie di variazioni di palinsesto, legate alla messa in onda di Io Canto Family, che si sposterà al giovedì sera dal 16 ottobre per le ultime due puntate previste di questa edizione.

Per La notte nel cuore, quindi, non sarà più prevista la puntata del giovedì anche se la soap opera turca continuerà comunque a mantenere il suo doppio appuntamento nella fascia serale, spostandosi però al martedì.

La notte nel cuore si sposta in prime time: ecco come cambia il palinsesto

Nel palinsesto dal 13 al 19 ottobre, la prima puntata settimanale de La notte nel cuore è in programma per martedì 14 ottobre, mentre domenica 19 andrà in onda il secondo appuntamento.

Il lunedì sera, invece, resterà saldamente nelle mani del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, di cui per il momento non sono previsti ulteriori raddoppi nella fascia di prime time.

Al sabato sera confermato l'appuntamento con Tu si que vales, capitanato da Maria De Filippi con la partecipazione di Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Tu si que vales vince la gara ascolti del sabato sera contro Ballando con le stelle

Le prime puntate della nuova edizione di Tu si que vales hanno ottenuto una media di circa 4 milioni di spettatori su Canale 5, assestandosi su uno share del 27% con punte del 33% durante la messa in onda.

Il programma prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi ha superato così l'ascolto delle prime due puntate di Ballando con le stelle, il varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha registrato una media di 3,1 milioni di spettatori totalizzando il 24% di share.