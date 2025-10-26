Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un'inaspettata gravidanza per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Maria scoprirà di essere incinta e lo comunicherà subito a Samuel e Pia. Il prete non prenderà bene la notizia, mentre la madre del piccolo Diego, reduce da un'esperienza simile, darà consigli alla sua collega. Spazio anche alle vicende di Angela, che dovrà decidere se sposare Lorenzo o Beltran.

Maria confessa a Samuel di essere incinta

Maria aspetterà il suo primo figlio e, non appena sarà certa della gravidanza, comunicherà la notizia alle persone a lei vicine.

Samuel verrà informato e non prenderà affatto bene la cosa. Il prete avrà due motivi per andare su tutte le furie: da un lato sarà geloso, poiché tra lui e la cameriera c'è una relazione e sa di non essere il padre del bambino che Maria porta in grembo; dall’altro, sarà turbato dalla consapevolezza che Maria si è lasciata andare con qualcuno prima del matrimonio.

Pia scopre che Maria è incinta

Nel frattempo, Maria informerà anche Pia del suo stato interessante e, in questo caso, riceverà il supporto della collega. È bene ricordare che anche Pia è rimasta incinta prima del matrimonio e il piccolo Diego è nato dalla violenza subita dal padre di Cruz, il barone de Linaja. Adarre non consiglierà quindi all'amica di abortire, avendo comunque provato una grande gioia dopo la nascita del suo primo figlio.

Ci sarà inoltre una questione importante legata all’identità del padre del bambino che Maria porta in grembo. Secondo le parole della cameriera, si tratta di un ragazzo del villaggio che lei ha conosciuto durante una festa, in cui ha anche alzato un po’ il gomito.

Per Angela, invece, sarà il momento di fare chiarezza sul proprio futuro: dovrà decidere se sposare Lorenzo De La Mata oppure Beltran.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel ha scoperto che Jana è incinta

Nelle precedenti puntate de La Promessa, Manuel e Jana sono tornati dal viaggio di nozze. Una volta rientrati alla tenuta, i due novelli sposi hanno scoperto di aspettare il loro primo figlio. Le reazioni sono state contrastanti: Curro e Catalina hanno gioito all’idea di diventare zii, mentre la marchesa è rimasta sconvolta dalla notizia.

Intanto, Curro ha partecipato a una festa insieme ad Angela, notando la presenza di Martina in compagnia di un ragazzo. Il fratello di Jana ha quindi preso in disparte Martina e le ha chiesto di tornare a palazzo, vista la sua lunga assenza. Qualche giorno dopo, Martina ha deciso di rientrare a casa dei marchesi De Lujan, ma non si è presentata da sola, bensì accompagnata dal suo fidanzato Jacobo.