Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ennesimo duro colpo da accettare per una delle protagoniste. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide scoprirà che Marcello e Rosa hanno una relazione e, sconvolta, si presenterà a casa dell'ex compagno in cerca di chiarimenti. Nel frattempo, anche per Roberto ci sarà un evento destabilizzante: scoprirà infatti che Mario Oradei è il fidanzato di Caterina.

Adelaide origlia un discorso fra Umberto e Odile su Rosa e Marcello

Adelaide vivrà momenti di grande sofferenza dopo essere stata lasciata da Marcello il giorno prima del loro matrimonio.

La contessa non conoscerà ancora la verità, poiché Barbieri le ha semplicemente comunicato di voler annullare le nozze, senza però darle troppe spiegazioni. Sarà solo in seguito che Adelaide verrà a sapere la reale motivazione dell’improvviso cambio di programma e della decisione del suo ex compagno, e lo scoprirà indirettamente. Origlierà infatti una conversazione tra Odile e Umberto, intenti a parlare della relazione tra Marcello e Rosa.

Adelaide va da Marcello per avere chiarimenti sulla sua relazione con Rosa

Adelaide prenderà una decisione immediata, quella di presentarsi a casa di Marcello in cerca di spiegazioni. La contessa affronterà quindi il suo ex fidanzato per sapere se quanto arrivato alle sue orecchie è vero.

Marcello verrà interrogato proprio sulla sua relazione con Rosa. Le anticipazioni della puntata del 31 ottobre non chiariscono se Barbieri vuoterà il sacco, se sarà finalmente sincero e quale sarà la reazione di Adelaide, che potrebbe andare su tutte le furie di fronte alle sue parole. Intanto, a Il Paradiso delle signore ci saranno grandi festeggiamenti per il successo della nuova rubrica dedicata alle donne. In quell’occasione Caterina riceverà una dolce sorpresa dal suo fidanzato, ma questo provocherà un forte turbamento in Roberto. Landi, infatti, scoprirà che la Venere è fidanzata con Mario Oradei, il suo ex compagno. Per Irene, invece, arriverà la fine di molte preoccupazioni: sua zia Sandra la solleverà da un grande peso saldando tutti i suoi debiti.

Prima di lasciare Milano, la signora scriverà una lettera alla nipote in cui le farà una proposta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha lasciato Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marcello si è presentato a Villa Guarnieri il giorno prima del matrimonio e ha lasciato Adelaide. La contessa non ha ricevuto molte spiegazioni da Barbieri e si è chiusa nella sua stanza, gettando a terra tutto ciò che le capitava tra le mani. Umberto, allertato dai rumori provenienti dalla camera della cognata, si è precipitato a consolarla. Nel frattempo, Rosa, pur di non presenziare alle nozze di Marcello, di cui è innamorata, ha finto che sua madre stesse male e ha lasciato Milano per raggiungerla a Bologna.

Intanto, Johnny si è fatto benvolere da tutte le persone che sua cugina Delia gli ha presentato, trovando fin da subito un vero amico in Mimmo, che lo ha anche ospitato a casa sua in un momento di difficoltà. Botteri, oberato di lavoro, non ha potuto partecipare a un evento di moda, scoprendo che la sua fidanzata ha assistito alla sfilata senza di lui. Spazio anche alle vicende di Caterina, che poco alla volta si è aperta con le persone a lei vicine. In un primo momento, la Venere ha raccontato alle sue colleghe di essere fidanzata con un ragazzo più grande di lei che vive a Roma. In seguito, Caterina ha trovato il coraggio di rivelare a suo padre Fulvio di essere innamorata e di avere un fidanzato.

Il signor Rinaldi si è mostrato preoccupato per la storia d’amore della figlia, poiché non conosce il ragazzo in questione. Intanto, mentre si trovava al Gran Caffè Amato, Caterina ha perso la fotografia del compagno, facendo emergere la sua identità: si tratta di Mario Oradei, l’ex fidanzato di Roberto Landi.