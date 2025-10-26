“Stefano De Martino? Ci arriverà”, ha dichiarato Carlo Conti, promuovendo Nicola Savino alla conduzione del Dopofestival di Sanremo 2026. In un intervento al Festival dello Spettacolo, il direttore artistico ha anticipato alcune scelte sul Festival della Canzone, smentendo i gossip che davano De Martino in lizza per un ruolo nel cast dell’evento musicale.

Sanremo, Carlo Conti anticipa il nuovo Festival: Savino conduttore al Dopofestival

Carlo Conti ha annunciato che la conduzione del Dopofestival di Sanremo 2026 sarà affidata a Nicola Savino. Tra i nomi ipotizzati circolati in precedenza figurava anche Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi su Rai 1, ma il direttore artistico ha escluso un suo coinvolgimento nell’edizione in arrivo del Festival della Canzone.

Nel corso di un intervento al Festival dello Spettacolo, organizzato a Milano da Tv Sorrisi e Canzoni, Conti ha precisato che il cast del Dopofestival è stato definito e ha aggiunto che il regolamento potrebbe prevedere almeno 26 canzoni in gara a Sanremo 2026. Sul palco era presente anche Stefano De Martino, a cui è stata chiesta una dichiarazione in merito al prossimo Festival di Sanremo.

La replica di De Martino alla scelta su Savino

"Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo – ha commentato De Martino con tono ironico – io faccio il tifo per Carlo". Conti ha risposto esprimendo fiducia nel percorso del conduttore di Affari Tuoi: "Sono sicuro che Stefano ci arriverà".

De Martino ha quindi preso atto della scelta di Conti, che per il Dopofestival ha preferito Nicola Savino.

Al termine dell’incontro, Aldo Vitali ha consegnato un Telegatto sia a Carlo Conti sia a Stefano De Martino, come riconoscimento della loro carriera televisiva e dei risultati raggiunti.

Il Festival ha le date ufficiali

Tra le poche certezze attualmente note sul Festival di Sanremo ci sono le date. Il Festival andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, in leggero ritardo rispetto al solito (di norma si svolge nei primi giorni di febbraio). La scelta di posticipare è presumibilmente legata al fatto che a febbraio si terranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Nell’attesa, la priorità per il direttore artistico è la selezione delle canzoni in gara. Il mese di ottobre rappresenta per lui la fase più complessa dei preparativi, perché impone scelte definitive: non solo decidere quali brani promuovere, ma anche quali escludere.

Quanto alla “quota rosa”, Conti non ha escluso che sul palco di Sanremo possa esserci anche una sola co-conduttrice.