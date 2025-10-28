Angela e Curro aiuteranno Catalina a partorire nelle prossime puntate de La Promessa: la donna entrerà in travaglio nei campi della tenuta. Le anticipazioni rivelano che Angela sarà molto brava ad assistere Catalina che dopo aver dato alla luce il primo bambino perderà i sensi. Adriano correrà dalla sua amata e la prenderà in braccio per portarla al palazzo in attesa del secondo parto. Il medico rassicurerà tutti e raccomanderà Catalina di tenersi idratata.

La proposta di nozze di Adriano a Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà decisa a crescere da sola i gemelli che porta in grembo.

La donna riuscirà a convincere anche Alonso che, pur non approvando la scelta di sua figlia, non potrà fare nulla per farle cambiare idea. Tutte le certezze vacilleranno quando Adriano si presenterà al palazzo e chiederà a Catalina di sposarlo, pur non sapendo di essere il padre dei bambini. La donna manderà via il suo ex senza dirgli la verità e, anche se Adriano insisterà, non cambierà la sua posizione. Sapere della visita del mezzadro spingerà Martina e Manuel a far riflettere Catalina che, però, non accetterà nessuna intromissione nella sua decisione. Un giorno, la donna si troverà a passeggiare per la tenuta quando entrerà in travaglio. Accanto a sé non avrà nessuno, ma le sue urla attireranno l'attenzione di Curro e Angela che correranno ad aiutarla.

Il ragazzo insisterà affinché Catalina raggiunga il palazzo e possa partorire in sicurezza, ma non ci sarà tempo. Le contrazioni saranno sempre più frequenti e dolorose e Angela assisterà la donna nel dare alla luce i suoi figli. Catalina riuscirà a partorire solo uno dei due bambini prima di perdere i sensi. Curro e Angela saranno terrorizzati all'idea che qualcosa possa andare storto e, in quel momento, accorrerà anche Adriano.

Catalina in ansia per il parto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano si avvicinerà a Catalina che riprenderà i sensi e sembrerà stare meglio. La donna ringrazierà il mezzadro, ma spiegherà di non essere in grado di raggiungere il palazzo. Il mezzadro prenderà il braccio la sua amata che finalmente potrà raggiungere la sua casa e il medico.

Quest'ultimo raccomanderà Maria di tenere sempre idratata la paziente fino al prossimo parto. Angela e Curro, nel frattempo, si stringeranno in un abbraccio che confermerà i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Nonostante tutto, però, il ragazzo non avrà intenzione di ricostruire la loro storia d'amore, perché lui è diventato un semplice valletto e la loro relazione farebbe soffrire entrambi.

Curro e Angela: un amore che sta per sbocciare

Nelle puntate in onda in Italia, Curro e Angela si stanno conoscendo. Dopo un inizio disastroso, la loro amicizia sta diventando ogni giorno più importante, anche se restano ancora delle diffidenze da parte di entrambi. Jana si è già accorta che tra i due potrebbe nascere una grande storia d'amore, ma Curro, per il momento, non si pronuncia.

A La Promessa la maggiore preoccupazione adesso è la grave crisi finanziaria che rischia di mandare all'aria anni di lavoro. Nessuno vuole più fare affari con Cruz e Alonso perché la famiglia De Lujan è al centro dello scandalo a causa del matrimonio di Manuel e Jana, ex cameriera del palazzo.