Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 3 al 7 novembre, confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi secondo cui Marina sarebbe disposta a tutto pur di liberarsi di Gennaro Gagliotti.
La donna tornerà a mostrare il suo lato più oscuro e approfitterà delle condizioni di Vinicio per trarne vantaggio, ma a un certo punto capirà di aver superato il limite.
I dubbi morali di Marina
Con Roberto momentaneamente fuori dai giochi, Marina agirà in prima persona per liberare i cantieri dalla presenza ingombrante dei fratelli Gagliotti.
Nelle prossime puntate, scoprirà che Vinicio è tornato a fare uso di sostanze e sfrutterà questa debolezza per portare avanti i propri obiettivi, senza esitazioni.
Determinata e spietata come non mai, Marina continuerà a esercitare pressione su Vinicio, ma la sua strategia finirà per farle sorgere più di un dubbio. Quando capirà di aver oltrepassato il limite, inizierà a interrogarsi sulla moralità delle proprie azioni. In un raro momento di fragilità, confiderà a Roberto i suoi rimorsi per aver approfittato della dipendenza di un ragazzo ormai in caduta libera, divisa tra il desiderio di vincere e la consapevolezza di essersi spinta troppo oltre.
Non è chiaro fin dove si spingerà Marina, ma è certo che nelle prossime puntate tornerà Alice.
Probabilmente nonna Marina, in un momento di compassione, deciderà di aiutare il ragazzo avvisando la nipote, a riprova di non essere più la dark lady senza scrupoli di un tempo.
Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Damiano indaga per scagionare Eduardo
Damiano indagherà sull'aggressione ai danni di Peppe con l'obiettivo di scagionare Eduardo Sabbiese. Il poliziotto si troverà coinvolto, all'ospedale San Filippo, in una rivolta scatenata dai parenti del ragazzo.
Nel frattempo, Rosa troverà finalmente il coraggio di raccontare a Pino ciò che è successo tra lei e Damiano. Di fronte alla confessione della donna, il postino prenderà una decisione dolorosa ma necessaria.
Gianluca si infuria con Silvia
Nonostante le buone intenzioni, Silvia, Diego e Nunzio si troveranno costretti a non rinnovare il contratto a Gianluca, che non la prenderà affatto bene.
Guido e Mariella si riconcilieranno in modo quasi definitivo ma il loro idillio verrà interrotto dall'arrivo di Bice. La donna coinvolgerà Mariella in un piano molto rischioso per recuperare i soldi che le ha sottratto Lello Troncone.
Manuela si renderà conto che la data del suo matrimonio coincide con quella della discussione della tesi di laurea, mentre Micaela tornerà a condurre il programma radiofonico assieme a Michele.