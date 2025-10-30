Santos si licenzierà dalla tenuta La Promessa nelle prossime puntate, quando emergerà che Ana ha ingannato tutti simulando la sparizione del piccolo Dieguito.

Le anticipazioni rivelano che Romulo convocherà la servitù per comunicare il licenziamento di Santos e Ricardo racconterà il vero motivo. Dirà a tutti che Ana ha rapito il figlio di Pia per poi fingere di averlo ritrovato. Ricardo spiegherà che quando ha scoperto il trucco di sua moglie, lei è andata via e Santos ha deciso di seguirla.

La strana sparizione del piccolo Dieguito

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, nelle prossime puntate, Pia vivrà momenti di pure terrore.

Vera tornerà al palazzo con una pessima notizia: "Dieguito è scomparso". La paura di aver perso suo figlio manderà in panico Pia, che chiederà subito a Romulo di poter andare a Lujan a cercarlo. Vera spiegherà che il bambino stava giocando nel giardino quando nessuno lo ha più visto e aggiungerà anche che tutta la cittadina si è mobilitata per cercarlo. Proprio nel momento in cui Pia sarà più disperata, arriverà Ana con Dieguito in braccio spiegando di aver trovato Dieguito per la strada e Pia le sarà infinitamente grata. La donna non proverà più rancore per la sua rivale e le stringerà la mano, felice come non mai. Nei giorni successivi, la sparizione e il ritrovamento del bambino desteranno diverse perplessità nella servitù, ma Pia difenderà sempre Ana.

Ricardo non sarà indifferente alle voci del palazzo, tanto che accuserà apertamente sua moglie di aver rapito il bambino per conquistare la fiducia di tutti e allontanare per sempre Pia da lui.

Pia si pentirà di essersi fidata di Ana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo scoprirà il diabolico piano di Ana e la donna, ormai piena di vergogna, lascerà il palazzo. A sorprendere tutti, però, sarà il gesto di Santos, che preferirà seguire sua madre piuttosto che separarsi nuovamente da lei. Romulo radunerà tutta la servitù per aggiornarli della novità: "Santos non è più un valletto di questo palazzo. Si è licenziato senza alcuna spiegazione". Maria e gli altri resteranno stupiti da questo improvviso cambiamento e si domanderanno il motivo della scelta di Santos.

Ricardo riterrà doveroso spiegare a tutti cosa è successo e rivelerà che Ana aveva rapito Dieguito per simulare la sua scomparsa e il ritrovamento. Pia resterà senza parole e si rimprovererà per la sua ingenuità, che l’aveva spinta a fidarsi di Ana.

Il ritorno di Ana nella vita di Ricardo

Nelle puntate in onda in Italia, Ana è appena arrivata a La Promessa per parlare con Ricardo e accontentare Santos. Quest'ultimo, infatti, ha chiesto ai suoi genitori un incontro a tre per chiarire cosa è successo davvero in passato tra loro. Il ritorno della donna nella vita del maggiordomo ha messo in difficoltà Pia che ha deciso di interrompere la sua relazione con Ricardo. L'uomo aveva ammesso di essere confuso con i sentimenti e che forse amava ancora Ana.

Pia non ha potuto sopportare tutto questo e ha messo fine alla sua storia d'amore con Ricardo. I sentimenti, tuttavia, sono ancora molto forti da parte di entrambi e Pia e Ricardo non possono ignorarlo.