Nuovi colpi di scena sono in arrivo a La notte nel cuore: nella puntata in onda martedì 21 ottobre Cihan costringerà il fratellastro Esat a sposare Esma, la domestica che aspetta un figlio da lui. Tra le altre cose, Cihan chiederà a Melek di sposarlo organizzando una cena romantica per lei, mentre anche Nuh e Sevilay saranno sempre più vicini alle nozze.

Esma decide di tenere il bambino

Esma, dopo una visita ginecologica deciderà di tenere il bambino e questo perché, se dovesse abortire, rischierebbe di non poter più avere figli a causa di una malformazione all'utero.

Sumru e Nihayet decideranno di sostenere Esma mentre Hikmet e Canan cercheranno inutilmente di convincerla ad abortire, visto che saranno convinte che Esat non la sposerà mai. Nuh e Sevilay riceveranno la notizia che se si è resa disponibile una data per il loro matrimonio la settimana successiva.

Esat, sempre più pressato da Cihan, cercherà di allearsi con Nuh per ottenere il consenso di Tashin a una proposta che intende portare in consiglio di amministrazione. Nuh fingerà di appoggiarlo ma quando arriverà il momento dell'assemblea dei soci, il fratello di Melek svergognerà Esat.

Cihan obbliga Esat a sposare Esma

Esat dovrà continuare a sottostare agli ordini del fratello Cihan, il quale gli imporrà di sposare Esma, prendendosi così le responsabilità verso la ragazza e il nascituro.

La cerimonia nuziale avverrà la sera stessa ma Esat, dopo qualche ora, lascerà la neo sposa in camera da sola per uscire.

Sarà chiaro che il giovane non è interessato a Esma e che faticherà a prendersi le sue responsabilità. Cihan invece, organizzerà una cena romantica per chiedere a Melek di sposarlo e nello stesso istante anche Nuh farà una sorpresa a Sevilay, facendole trovare i DVD dei suoi film romantici preferiti.

Cosa è successo tra Esat e Esma nelle precedenti puntate

Esma si è innamorata di Esat in men che non si dica e il giovane Sansalan ha sfruttato i sentimenti che la ragazza prova per lui per farla cadere ai suoi piedi, convincendola a concedersi a lui. Esat si rivelerà un uomo senza scrupoli e un bugiardo, visto che per convincere Esma ad andare a letto con lui, le ha promesso che un giorno l'avrebbe sposata.

Le ha mentito anche quando le ha detto di essere innamorato di lei ma le sue bugie sono venute allo scoperto quando Esma gli ha confessato di essere incinta. In questo frangente, lui le ha ordinato di abortire, facendole capire di averla solo presa in giro. In preda alla disperazione, la giovane cameriera ha tentato il suicidio. Una volta ripresasi, ha confidato tutto a Cihan, il quale, come nuovo capofamiglia dei Sansalan, ha ordinato al fratellastro di sposare Esma.