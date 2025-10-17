Cruz avrà una proposta per Lorenzo nella puntata de La Promessa di giovedì 23 ottobre: "Curro sposerà la figlia dei duchi de Castroviejo".

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo esiterà di fronte alla proposta di Cruz, ma quando lei gli rivelerà che è disposta a dargli una parte della tenuta accetterà volentieri. Angela origlierà tutta la conversazione.

Cruz e Alonso sull'orlo del fallimento

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i De Lujan vivranno una crisi senza precedenti. "Andiamo dritti verso la rovina", confiderà Alonso a Manuel, spiegando che la famiglia non ha più appoggi dalle banche.

Lorenzo proporrà un prestito, ma ci sarà bisogno di qualcosa di più solido per i De Lujan che non avranno più modo di concludere affari. Dopo gli ultimi scandali che hanno coinvolto la famiglia, infatti, tutti volteranno le spalle a Cruz e Alonso che non sapranno proprio come risolvere il problema. Il marchese parlerà con Romulo e gli dirà che i tagli alle spese di tutti i giorni non saranno sufficienti. Alonso chiederà al suo fidato collaboratore una lista di possibili lavoratori da licenziare qualora si ritenesse inevitabile. Seppur a malincuore, Romulo si impegnerà ad eseguire gli ordini e prometterà la massima discrezioni sulla vicenda. Alonso riunirà la famiglia per discutere sul da farsi e proporrà la vendita di metà dei terreni, ma Catalina rifiuterà questa soluzione.

La ragazza insisterà su un aumento delle coltivazioni e avrà uno scontro con suo padre.

La nuova idea di Cruz salverà La Promessa?

Nella puntata de La Promessa di giovedì 23 ottobre, alla luce della crisi che sta vivendo la famiglia, Cruz parlerà con Lorenzo. La marchesa spiegherà a suo cognato che preferirebbe più discrezione, visto che Leocadia è sul piede di guerra. Il Capitano dirà di aver già fatto tutto il possibile per aiutare i De Lujan, ma Cruz avanzerà una proposta del tutto diversa da un prestito. "Curro sposerà la figlia dei duchi de Castroviejo", dirà la marchesa, è una delle famiglie più influenti della Spagna. Lorenzo sarà perplesso, ma Cruz lo convincerà del fatto che Curro ha ottime qualità per essere scelto come marito.

"La figlia minore ha ancora pochi pretendenti", dirà, "Non è la più graziosa". Cruz spiegherà che le nozze salverebbero la reputazione della famiglia e La Promessa tornerebbe al vecchio splendore. Lorenzo, in ogni caso, non riuscirà a capire cosa ne ricaverebbe in prima persona. A quel punto, Cruz sarà più chiara: oltre a ridarti il denaro prestato, ti darei una parte della tenuta. Il punto di vista del Capitano cambierà radicalmente. Angela origlierà tutta la conversazione e riuscirà a non farsi notare.

Curro e Angela: un rapporto speciale appena nato

Nelle puntate precedenti, Curro ha fatto la conoscenza di Angela, la figlia di Leocadia. Tra i due ragazzi non c'è stata subito simpatia, tanto che Curro ha definito Angela come una ragazza presuntuosa e viziata.

Cruz ha obbligato Curro ad andare alla festa dei conti e in questa occasione lo ha accompagnato Angela. Tra i due c'è stato modo di approfondire la conoscenza ed è nata una forte sintonia. Angela e Curro si sono abbracciati e tutto è cambiato tra loro.