Secondo le anticipazioni di Tradimento del 17 ottobre, Sezai farà una scoperta sconvolgente quando verrà a sapere che sua figlia Ipek è incinta. Mentre la notizia scuote profondamente la famiglia, Oltan sceglierà di non intervenire direttamente, lasciando che sia Sezai a decidere il destino della giovane e del bambino che porta in grembo.

La puntata di stasera: cosa succede

Umit scopre che Yesim si incontra di nascosto con Dundar e decide di mettere al corrente Tarik. Quest’ultimo, nel frattempo, chiede a Yesim di cacciare di casa Ilknur, appena rientrata, ma la donna si oppone e pretende sette milioni e mezzo di lire turche per aprire un ristorante insieme a Umit.

Intanto, a casa di Mualla, si celebra il compleanno di Kahraman. Alla festa si presenta anche Kadriye, e Kahraman colpisce tutti rivelando che quella è la sua vera madre, aggiungendo che suo padre era Tahir Dicleli.

Nel frattempo, Sezai va a prendere Ipek per consegnarla alla polizia, ma la ragazza lo supplica di non farlo. Parallelamente, Guzide, Ozan e Zeynep restano sconvolti dalle dichiarazioni di una presunta ostetrica che sostiene che Dundar non sia realmente figlio di Guzide.

Oltan lascia che sia Sezai a decidere il destino di Ipek e del bambino. Avvisato da Umit, Tarik raggiunge l’albergo dove si trovano Yesim e Dundar: si finge cameriere, entra nella stanza e li riprende di nascosto col cellulare.

Scontri e colpi di scena

Tarik, furioso per il tradimento, caccia Yesim e Ilknur di casa. Per ferire ancora di più la moglie, fa credere alla figlia Oyku che la madre sia partita per l’Australia, inviandole un falso messaggio dal telefono di Yesim.

Nel frattempo, Umit confessa a Guzide di essere innamorato di Yesim e di aver avvisato Tarik spinto dalla gelosia.

Kahraman, invece, cerca di riappacificarsi con Guzide dopo la festa, presentandosi con dei dolci come segno di pace. Più tardi, insieme a Celal, riesce a far confessare Ilgin e Necati, facendo emergere il loro piano per appropriarsi del patrimonio degli Yenersoy grazie al DNA di Ozan.

Tradimento, riassunto della puntata del 10 ottobre

A casa di Güzide è arrivata Cemile, l’ostetrica che ha rivelato che Dündar non è suo figlio, spingendola a ripetere il test del DNA con l’aiuto di Ozan.

Intanto Ümit ha tentato di dichiararsi a Yeşim, ma lei ha ricevuto una chiamata da Dündar, lasciandolo deluso. Kadriye ha confessato a Kahraman di essere stata privata del figlio da Tahir Dicleli, mentre Azra ha cercato di usare un video compromettente di Yeşim per ottenere una casa, ma Oltan lo ha cancellato.