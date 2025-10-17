Secondo gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 10, le puntate in onda su Rai 1 dal 20 al 24 ottobre 2025 Umberto Guarnieri continua a nutrire dubbi sulle reali intenzioni di Greta, mentre Fulvio deve affrontare la delusione per le bugie della figlia Caterina. Nel frattempo, Johnny conquista finalmente stabilità lavorativa e Irene è chiamata a scegliere una nuova Venere per sostituire Elvira al Paradiso.

Odile vuole assumere Greta, ma Umberto è scettico

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, Odile vuole assumere Greta come nuova stilista ufficiale della GMM (Galleria Milano Moda).

La sua proposta, tuttavia, incontra la ferma opposizione di Umberto Guarnieri, che si mostra scettico nei confronti della giovane e continua a metterla in difficoltà con domande sul suo passato. Nonostante il disagio, la stilista mantiene la calma, mentre Odile resta convinta che la ragazza possa rappresentare il volto giusto per il rilancio dell’azienda. Intanto, Greta ed Ettore Marchesi osservano la situazione con attenzione, certi che le tensioni interne alla GMM possano trasformarsi in un vantaggio per i loro piani.

Fulvio sconvolto dalla menzogna di Caterina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano anche che Fulvio rimane profondamente colpito dopo aver scoperto che la figlia Caterina gli ha mentito.

Confuso e ferito, l’uomo cerca conforto nei consigli prima di Concetta e poi di Roberto, che provano ad aiutarlo a comprendere meglio la figlia.

Nel frattempo, Caterina si confida con le Veneri e ammette di avere un fidanzato segreto. Il rapporto tra Caterina e Fulvio attraversa una fase di tensione, ma entrambi desiderano ritrovare la fiducia reciproca e superare insieme questo momento difficile.

Johnny trova lavoro al Gran Caffè Amato

Johnny ottiene finalmente un lavoro stabile al Gran Caffè Amato. La serenità, però, dura poco: Ciro lo sorprende a dormire nel ballatoio e, contrariato, lo rimprovera duramente. A intervenire in soccorso del ragazzo è Mimmo, che cerca di mediare tra i due e trova una soluzione pacifica.

Nel frattempo, Delia rischia di non riuscire a partecipare alla sfilata degli Ambrosini, ma grazie all’aiuto del cugino Johnny riesce a presenziare, recuperando fiducia in sé stessa.

Irene alla ricerca di una nuova Venere

Nel frattempo, Irene è impegnata nella ricerca di una nuova Venere che prenda il posto di Elvira. Una decisione non semplice, destinata a cambiare gli equilibri interni tra le ragazze del grande magazzino.

Parallelamente, Delia e Gianlorenzo Botteri ritrovano la loro sintonia dopo le incomprensioni legate alla sfilata, mentre Greta si prepara ad affrontare nuove sfide alla Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore 10: riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, il grande magazzino è stato scosso dai preparativi del matrimonio tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri.

La contessa ha rischiato di rimanere senza abito da sposa, ma a salvarla è stata Greta, sorella di Ettore Marchesi, che con il suo intervento ha evitato un disastro a pochi giorni dalle nozze. Ciò ha reso Umberto sospettoso, trovando strano che la ragazza, appena arrivata a Milano, avesse viaggiato con un abito da sposa già pronto in valigia. Intanto, Marcello è apparso sempre più combattuto: il bacio con Rosa Camilli continua a tormentarlo e la sua crisi interiore rischia di mettere tutto in discussione.