Il gossip corre veloce sui social: secondo alcune indiscrezioni, Raffaella Fico sarebbe incinta del fidanzato Armando Izzo, difensore del Monza. Il condizionale è d'obbligo, trattandosi di una notizia non ancora confermata dai diretti interessati. Il rumor è stato rilanciato dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione di una persona vicina alla showgirl napoletana. Intanto, i fan notano dettagli che alimentano i sospetti, basandosi sui social.

L’indiscrezione di Deianira Marzano

Deianira Marzano, ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una fonte anonima secondo la quale Raffaella Fico sarebbe “in dolce attesa”, e la notizia avrebbe spinto la coppia a uscire allo scoperto.

“Non sei la prima persona che lo dice”, ha aggiunto l’esperta di gossip, lasciando intendere che più persone avrebbero notato segnali simili. Tra questi, una storia su Instagram di Raffaella Fico, dove la showgirl si mostra con un look sportivo e la pancia leggermente più rotonda del solito, taggando il nuovo compagno. A fare da colonna sonora c’è la canzone Io camminerò di Umberto Tozzi, un brano che parla di amore, fiducia e condivisione del cammino della vita di coppia. Un dettaglio che per molti fan non sarebbe casuale, ma un indizio romantico che rafforza le voci sulla possibile gravidanza.

Un amore sempre più solido

In attesa di una conferma o di una smentita ufficiale, Raffaella Fico e Armando Izzo si mostrano innamorati.

Da quando hanno reso pubblica la loro relazione, i due condividono sui social gesti d’affetto e momenti quotidiani. Tra le ultime storie pubblicate spicca un mazzo di rose rosse ricevuto dalla showgirl, accompagnato da un biglietto firmato dal difensore del Monza. Un pensiero romantico che conferma la sintonia della coppia, che appare unita e complice. Secondo le indiscrezioni, la relazione sarebbe già molto seria e vissuta con grande intensità. Per Raffaella Fico, un’eventuale gravidanza rappresenterebbe il secondo figlio, dopo Pia, nata dalla sua relazione con Mario Balotelli. Per Armando Izzo, invece, sarebbe il terzo, avendo già due figli avuti dall’ex moglie Concetta.

La vita sentimentale di Raffaella Fico

Il mondo del calcio ha spesso incrociato la vita privata di Raffaella Fico. Negli anni, la showgirl napoletana ha avuto relazioni note con personaggi di spicco dello sport e dello spettacolo. Dopo un flirt giovanile con Cristiano Ronaldo, la sua storia più conosciuta è stata quella con Mario Balotelli, con il quale oggi mantiene un rapporto sereno e affettuoso. Successivamente, tra il 2016 e il 2018, è stata legata ad Alessandro Moggi. Più recentemente aveva intrapreso una relazione con l’imprenditore Piero Neri, terminata nel 2022. Mentre il pubblico resta in attesa di una conferma ufficiale sulla presunta gravidanza, la coppia continua a mostrarsi unita e felice, tra gesti d’amore e progetti condivisi.