Le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d’amore si preannunciano ricche di colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre, Christoph (Dieter Bach) tornerà in libertà e tra lui e Alexandra (Daniela Kiefer) la passione esploderà nuovamente. Günther, intanto, inizierà a fare i conti con i propri sentimenti per Helene, mentre Tonia, profondamente ferita dalla verità sul finto matrimonio, sceglierà di allontanarsi. Alexandra, nelle mani di Tom, sarà costretta a fingere di amarlo per cercare una via di fuga. Intanto Ana e Vincent inizieranno a nutrire sospetti nei confronti dei rispettivi partner, mentre un piano pericoloso contro Christoph prenderà sempre più forma.

Christoph torna in libertà: tra lui e Alexandra è di nuovo passione

Helene, ormai stanca di vivere nella menzogna, troverà finalmente il coraggio di confessare a Tonia la verità sul finto matrimonio. La reazione di Tonia sarà tutt’altro che comprensiva: delusa e ferita, allontanerà immediatamente Günther e non riuscirà a perdonare Helene.

Nel frattempo, Christoph verrà scarcerato e, poco dopo, tra lui e Alexandra tornerà a riaccendersi la fiamma dell’amore.

Ana, invece, prenderà una decisione importante: offrirà il suo sostegno economico al Rifugio delle Margherite, dimostrando ancora una volta il suo impegno per il bene degli altri.

Vincent fa marcia indietro: Natalie pronta a perdonare?

Tonia non mostrerà alcuna intenzione di riappacificarsi con Helene e Günther, ancora troppo delusa per poter perdonare.

Nel frattempo Valentina farà ritorno per una breve vacanza e, inaspettatamente, si troverà a soccorrere Tom, ferito nel bosco.

Nel frattempo Vincent sorprenderà Natalie annunciandole di non voler più procedere con il divorzio, e lei, spiazzata ma toccata dal gesto, accetterà di dargli un'altra possibilità.

Poco dopo, la passione tra Alexandra e Christoph esploderà nuovamente, portandoli a trascorrere una notte d’amore. In seguito, Vincent offrirà ad Ana preziosi consigli sulla gestione della tenuta Von Thalheim, mentre Michael sarà desideroso di incontrare Matteo Wiegmann.

Tom pronto a colpire: Christoph nel mirino di un folle piano

Ana scoprirà che Philipp aveva fatto una donazione a Natalie ancora prima del suo arrivo a Bichlheim.

Nel frattempo, sia Ana che Vincent inizieranno a sospettare che i rispettivi partner stiano nascondendo qualcosa. Tonia, determinata a partire per il suo viaggio intorno al mondo, sarà alla ricerca di un veicolo adatto. Intanto Michael incontrerà finalmente il tanto atteso Matteo Wiegmann, ma la cena insieme si rivelerà una grande delusione.

Successivamente, Hildegard troverà una lettera di suo nipote Tom, abbandonata nei pressi del lago. Nello scritto, il ragazzo confesserà la sua intenzione di eliminare Christoph pur di vivere liberamente il suo amore con Alexandra.

Günther si rende conto di amare Helene

Vincent si scuserà con Philipp per averlo colpito, tentando di ricucire il loro rapporto.

Nel frattempo, Christoph, d’intesa con la polizia, si offrirà come esca per tendere una trappola a Tom, con Werner al suo fianco, proprio nel giorno dell’inaugurazione della targa dedicata ad Anton Hagen.

Nel contempo, Günther ammette a se stesso di essersi innamorato di Helene, ma fatica ancora a dichiararlo apertamente, mentre Theo prenderà coraggio e deciderà di usare l’ascensore da solo, scoprendo finalmente di esserne capace.

Più tardi, Natalie organizzerà una serata speciale per celebrare l’anniversario di matrimonio con Vincent. Greta, invece, con l’aiuto di Valentina, offrirà a Wiegmann la sua ricetta segreta dell’anatra.

Alexandra finge di amare Tom per salvarsi

Tom anestetizzerà Alexandra e la trascinerà in una villa abbandonata.

Intanto, Meyser informerà Christoph che la guardia del corpo di Alexandra è stata ritrovata priva di sensi e tutto lascerà pensare ad un rapimento da parte di Tom.

Nel frattempo, Helene sorprenderà Katja e Günther insieme al piano bar e non riuscirà a nascondere la gelosia. Ancora ignara dei veri sentimenti di Günther, la donna si sentirà ferita. Sarà proprio Katja a spingere Günther a fare chiarezza e a dichiararsi una volta per tutte. Poco dopo, l’uomo deciderà di seguire il consiglio e affrontare Helene con il cuore in mano.

Infine, Alexandra tenterà invano di convincere Tom a lasciarla andare. Di fronte al suo rifiuto, sarà costretta a fingere di provare ancora dei sentimenti per lui, nel tentativo di guadagnarsi la libertà.

Daniela Kiefer a Tempesta d’amore: dal passato con Nadja all’attuale ruolo di Alexandra

Con il ruolo di Alexandra Schwarzbach, l’attrice austriaca Daniela Kiefer è tornata sotto i riflettori nella soap Tempesta d’amore, conquistando il pubblico con una figura forte e complessa. Quella di Alexandra, infatti, non è la prima apparizione di Daniela Kiefer nella celebre soap tedesca. In passato, l’attrice aveva già fatto parte del cast di Tempesta d’amore, interpretando il personaggio di Nadja Löwenstein, un’avvocata coinvolta in trame oscure, che finì addirittura sotto le minacce della perfida Barbara von Heidenberg.

Nata a Graz il 21 dicembre 1974, Daniela Kiefer si prepara a festeggiare il suo 51° compleanno nel dicembre 2025.

Dopo aver completato la sua formazione in recitazione tra il 2003 e il 2007 presso l’Università di Musica e Spettacolo di Graz, si è trasferita a Monaco di Baviera, dove vive tuttora. Poliglotta, oltre al tedesco parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. Il suo percorso artistico si divide tra televisione e teatro: è apparsa in serie come Mein Leben & ich (2001), Alisa – Folge deinem Herzen (2010) e Il commissario Lanz (2022), oltre a esibirsi su prestigiosi palcoscenici come il Teatro comunale di Fürth, il Festival del castello di Bad Vilbel e il Festival Störtebeker di Rügen.