Tony Effe ha sorpreso Giulia De Lellis con un gesto d’amore per la nascita della loro prima figlia, Priscilla. Il rapper ha regalato alla compagna un prezioso "push present": un anello e una collana tennis in oro giallo con incisa la data del lieto evento.

Il gesto di Tony Effe

In occasione dell'arrivo di Priscilla, Tony Effe ha fatto a Giulia De Lellis un "push present", un dono che il partner fa alla neomamma. Ha voluto seguire la tradizione sorprendendo la compagna con un dono speciale per la nascita della piccola Priscilla. Il rapper si è rivolto al gioielliere Alessandro Bernini, lo stesso a cui in passato aveva commissionato un anello in oro bianco con diamante centrale da 2,5 carati.

All'interno dei gioielli è stata incisa la data della piccola Priscilla. Bernini è uno dei nomi più richiesti tra le celebrità per i suoi gioielli esclusivi e personalizzati.

Il gesto è stato molto apprezzato dalla ragazza, tanto che non ha potuto fare a meno di postare il regalo sui social: "I veri uomini viziano le loro donne", ha scritto. Dopo il parto della sua compagna, Tony Effe si è occupato personalmente di accudire la neonata. La coppia ha anche scelto di pubblicare le immagini prima e dopo di entrare in sala parto. Pochi istanti dopo la nascita di Priscilla, il neo papà ha pubblicato diversi scatti della bambina per celebrare con i fan il momento di gioia.

Intanto anche Giulia De Lellis ha fatto un gesto importante per sua figlia, lanciando un rossetto che porta il nome della sua primogenita.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ultimo regalo costoso di Tony Effe all'indirizzo della fidanzata Giulia.

"Una volta i regali costosi erano sinonimo di perdono. Chi regalava una cosa di grande valore, era per farsi perdonare un tradimento", ha detto un utente. Un altro ha invece spezzato una lancia a favore della coppia: "Gesto molto romantico quello di Tony per la sua Giulia". Un ulteriore utente ha criticato le parole di De Lellis: "Per Giulia gli uomini veri viziano le loro donne. Discorso molto materialista". Entrambi i neo genitori invece sono stati criticati per aver subito postato le foto della bambina dopo poche ore dalla nascita: "Non condivido mettere le foto di una neonata sui social. Secondo me si tratta di un gesto per ottenere visibilità". Tra i commenti c'è anche chi ha sostenuto la coppia: "Che bello vederli così innamorati".