"Se lei non ha dato la notizia perché dovete farlo voi?": ad esprimersi in questi termini nelle ultime ore è stata Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e oggi Influencer in dolce attesa del primo figlio.

De Lellis ha in particolare commentato un post su Instagram che parlava della presunta nascita del figlio della cantante Alessandra Amoroso, che secondo alcuni esperti di gossip (come Deianira Marzano) avrebbe partorito nelle ultime ore in gran segreto.

Secondo l'ex UeD, in casi simili la macchina del gossip dovrebbe mostrare maggiore rispetto per la privacy di tutti, anche degli individui noti al grande pubblico.

Le parole di Giulia De Lellis

Tutto è partito quando l'esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto e pubblicato una segnalazione riguardante Alessandra Amoroso: "Domenica 7 settembre, è nata Penelope".

Mentre la cantante salentina continua a tacere senza confermare il presunto parto, Giulia De Lellis ha deciso di intervenire sul proprio account Instagram commentando un post che trattava l'argomento: "Ma se lei non ha dato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa. È tutto così assurdo".

Qualche mese fa, la stessa De Lellis non aveva potuto dare la notizia della propria gravidanza proprio perchè paparazzata dai giornalisti: "Trovo sgradevole che quando si tratta di salute, di gravidanza, e di situazioni un po’ più delicate e personali questi che fanno questi lavori privino le persone di certe informazioni.

Se poi per alcuni, visto che sono un personaggio pubblico, vale tutto, è un altro discorso".

La figlia di Alessandra Amoroso

Tornando all'origine della querelle, era stata proprio Alessandra Amoroso ad annunciare la propria gravidanza svelando anche il nome scelto per la figlia, Penelope.

In questo periodo, la cantante pugliese non si è mai presa una pausa dal lavoro (ha anche dato vita ad un tour estivo), ritenendo come una gravidanza sia un fatto perfettamente normale e naturale e non un ostacolo al lavoro.

Quando nasce la figlia di De Lellis

Come accennato, anche Giulia De Lellis è incinta.

Il padre della nascitura (si chiamerà Priscilla) è il cantante Tony Effe (Nicolò Rapisarda). I due si sono conosciuti a fine 2024 e pochi mesi dopo hanno annunciato l'arrivo di una bambina.

Il parto dovrebbe avvenire proprio nel mese di settembre, anche per questo l'ex UeD potrebbe essersi sentita chiamata in causa dalla vicenda legata alla nascita della figlia di Alessandra Amoroso.