Nei prossimi episodi della soap tv turca Forbidden Fruit, prossimamente in onda su Canale 5, Zeynep abbandonerà Dündar all’altare e correrà tra le braccia dell’ex fidanzato Alihan, proprio quando quest’ultimo sarà in procinto di partire per l’America.

Ender fa credere ad Alihan che hanno consumato il loro matrimonio, Zeynep chiede a Dundar di sposarla

Non appena scoprirà che in realtà non è stato Halit l’amante della sua defunta madre, ma Tuncer, Alihan prenderà la decisione di divorziare da Ender. Quest’ultima prima di separarsi dall’imprenditore, approfitterà della sua ubriachezza per fargli credere di essere stata a letto con lui.

La donna scatterà delle fotografie compromettenti ad Alihan, che finiranno nelle mani di Yildiz.

Quando apprenderà che il suo ex Alihan si è lasciato andare alla passione con Ender, Zeynep chiederà al suo finto fidanzato Dundar di sposarla nel corso di una cena.

Zeynep e Alihan si riconciliano sotto lo sguardo di Dundar

Dopo aver divorziato da Ender, Alihan annuncerà a Zeynep la sua decisione di volersi trasferire in America. Nel frattempo, Yildiz ascoltando una conversazione di Caner scoprirà che Ender ha scattato delle foto ad Alihan quando sui era ubriaco, per fargli credere di aver consumato il loro matrimonio. A quel punto, Yildiz confesserà tutta la verità a Zeynep, proprio quando le sue nozze con Dundar saranno sempre più vicine.

Il giorno del suo matrimonio, Zeynep verrà sorpresa da Alihan in abito da sposa. Lui la saluterà e prima di recarsi in aeroporto le confesserà di essere ancora innamorato di lei.

Zeynep fuggirà dal luogo in cui si sarebbe dovuta sposare con Dundar, e riuscirà ad impedire ad Alihan di lasciare Istanbul. L’imprenditore e Zeynep si riconcilieranno sotto lo sguardo di Dundar, il quale invece di reagire, manterrà la calma e andrà via.

Riepilogo sul finto fidanzamento tra Zeynep e Dundar

Sia Alihan e Zeynep, hanno dimostrato di non aver smesso di amarsi, nonostante il recente matrimonio di lui con Ender. Determinata a dimenticare l’ex fidanzato per averla fatta soffrire nuovamente, Zeynep ha cominciato a fingersi innamorata del suo nuovo corteggiatore Dundar. Alihan è rimasto senza parole, quando è venuto a conoscenza del fidanzamento tra Dundar e Zeynep. La ragazza ha deciso di voltare completamente pagina dopo per aver appreso che Alihan e Ender hanno chiesto l’affidamento di Erim.