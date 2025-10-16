Nelle ultime puntate di Tradimento, Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) scoprirà di essere il padre biologico del piccolo Can, il figlio della sua ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Deciso a riaverlo con sé, il ragazzo progetterà di rapirlo e fuggire all’estero insieme alla moglie Selin (Burcu Söyler).

Oltan scopre che il piccolo Can è suo nipote

Oylum perderà il suo cellulare ed entrerà in crisi al pensiero che possa essere trovato. La ragazza avrà il timore che qualcuno veda il video in cui rivela che il padre biologico di Can è Tolga.

Non appena metterà le mani nel cellulare di Oylum, la domestica Oznur lo consegnerà a Oltan, il quale rimarrà sconvolto nello scoprire di avere un nipote. A quel punto, l’imprenditore affronterà Oylum, la quale, messa alle strette, gli dirà che in un primo momento pensava che fosse Behram il padre di Can. Inoltre, la ragazza giustificherà il suo silenzio, precisando di essere stata minacciata continuamente da sua suocera Mualla. Oltre a perdonare Oylum, Oltan le prometterà di non dire nulla al figlio Tolga, per evitare che possa commettere qualche follia.

Tolga rivela a Selin di essere il vero padre di Can

Ignaro della scoperta fatta da suo padre Oltan, Tolga supererà la crisi con la moglie Selin.

Oylum invece, certa di potersi fidare di Oltan, nasconderà il loro accordo al marito Kahraman. Intanto, Mualla capirà di essere stata tradita dalla sua domestica Oznur, appena la stessa se ne andrà via senza avvisarla.

Mualla si recherà da Oltan e parleranno del legame di parentela tra Can e Tolga. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato la conversazione che lo riguarda in maniera casuale, riuscirà a rintracciare Oznur, la quale gli confermerà di essere il padre di Can. Invece di scagliarsi contro suo padre Oltan e Oylum, Tolga metterà al corrente Selin di quanto scoperto e la inviterà a fuggire all’estero con lui e suo figlio Can. Il piano del ragazzo sarà quello di rapire il bambino, sottraendolo a Kahraman e Oylum.

Selin non è riuscita a diventare madre

Dopo le nozze con Tolga, Selin ha affrontato diversi momenti difficili. Oltre ad aver avuto un aborto spontaneo, è precipitata nella disperazione anche per la perdita di una bambina che aveva preso in adozione con il marito. A causa di queste tragedie, Selin ha avuto un forte stress emotivo, fino ad arrivare a tentare più volte il suicidio. In seguito, Selin ha vissuto l'ennesimo dramma, per aver scoperto che sua sorella Serra è rimasta incinta di suo marito Tolga.