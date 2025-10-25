Nel corso delle ultime puntate di Tradimento, previste prossimamente in prima serata su Canale 5, Tolga fermerà una lite scoppiata tra suo padre Oltan e Ipek. Durante il parapiglia, l'uomo perderà la vita dopo aver ricevuto un colpo di pistola al ventre dalla figlia di Sezai.

Tolga apprende di essere il padre di Can

Tolga scoprirà che Oltan e Mualla gli stanno nascondendo qualcosa di importante su Can. Si precipiterà a parlare con la domestica Oznur e la donna gli rivelerà che è il vero padre di Can. La rivelazione lo turberà profondamente, ma ordinerà alla consorte Selin di fare i bagagli.

Tolga avrà intenzione di fuggire dalla Turchia dopo aver rapito Can. Selin non opporrà resistenza al piano folle del coniuge.

Nel frattempo, la polizia sarà sulle tracce di Ipek, dopo la denuncia di Sezai per l'omicidio di Serra. Durante la fuga, la ragazza arriverà a sequestrare Azra, per poi nascondersi nell'albergo di Oltan.

Tolga muore per difendere Oltan da Ipek

Ipek incontrerà Oltan, al quale chiederà se ha mai nutrito dei sentimenti per lei. Di fronte alla risposta negativa, la donna perderà completamente la ragione, pretendendo che l'uomo parta insieme a lei per il Canada. Allo stesso tempo, Tolga giungerà nei pressi della camera del padre e vedrà che Ipek lo sta minacciando con una pistola.

Cercherà di disarmarla, ma partirà un colpo che ferirà Tolga al ventre: il ragazzo perderà la vita tra le braccia di Oltan. Prima di chiudere gli occhi, Tolga chiederà al padre di vegliare su suo figlio Can. Ipek, invece, verrà condotta in carcere, dopo l'arrivo di Sezai con un gruppo di poliziotti.

Oltan ha detto a Sezai che avrebbe sposato Ipek

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 24 ottobre su Canale 5, Sezai ha discusso con Oltan in merito alla gravidanza di Ipek. L'imprenditore ha comunicato all'avvocato che avrebbe sposato sua figlia solo per sdebitarsi con lui, visto che non la ama. Ilknur, invece, si è recata da Mualla per chiederle perdono, ma è stata cacciata malamente.

Azra, intanto, si è recata a trovare Selin, rivelandole che è stata Ipek a uccidere Serra gettandola dalle scale del suo condominio. Oyku, invece, ha capito che Tarik le ha mentito: non è vero che la madre l'ha abbandonata per scappare in Australia con un uomo. La donna ha chiesto a Tarik un accordo di separazione in cui lei si impegna di non chiedergli un soldo in cambio dell'affidamento della figlia.