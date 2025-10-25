Sta facendo molto discutere l'improvvisa eliminazione di Tommaso da Amici: il giovane ballerino è stato mandato via dalla scuola nel corso della registrazione del 24 ottobre, ed è stata la sua insegnante a prendere questa decisione. Secondo molti fan, però, la scelta di Alessandra Celentano non avrebbe a che fare con i mancati miglioramenti del ragazzo, bensì con qualcosa che non sarebbe andato a genio a chi lavora per il talent.

Alessandra Celentano elimina un suo allievo

Domenica 26 ottobre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, e i fan non vedono l'ora di assistere alle prime eliminazioni della stagione.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che tre titolari hanno lasciato la scorsa nel corso delle riprese del quinto speciale: il cantante Frasa, e i ballerini Matilde e Tommaso.

Se i primi due allievi sono usciti perché hanno perso la sfida, il danzatore è tornato a casa per volere della sua insegnante di riferimento.

La maestra Celentano, infatti, ha deciso di mandare via uno dei componenti della sua squadra perché pensa che non sarebbe migliorato abbastanza nel mese in cui ha studiato nella scuola.

🔴 Tommaso eliminato dalla Celentano perché lo ritiene ancora poco pronto 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) October 24, 2025

Queste spiegazioni della professoressa, però, non hanno convinto la maggior parte degli spettatori che hanno commentato quello che è accaduto in studio poche ore fa.

Le teorie dei fan sull'esclusione di Tommaso

Da quando si è saputo che Tommaso è stato cacciato dalla sua stessa insegnante, molti fan di Amici hanno deciso di esporsi sui social per manifestare alcuni dubbi su quest'inaspettata eliminazione.

"Con la cacciata di Tommaso, si conferma l'ipocrisia del programma", "Io spero che abbia avuto un'offerta di lavoro, se così non fosse sarebbero solo ridicoli", "L'avrà chiamato qualche corpo di ballo", "Quindi Emanuel Lo ha sempre avuto ragione", "La maestra Celentano prima ne tesse le lodi e poi lo scarica con banali scuse, sempre lo stesso copione", "La scorsa puntata la maestra ha detto che era migliorato tanto in poco tempo, assurdo", "Era scomodo per il programma, abbiamo capito", "Sempre lo stesso teatrino", "Qui gatta ci cova", "Una settimana fa Alessandra era contentissima di lui e ora lo manda a casa, che coerenza", si legge su X in queste ore.

L'assenza nella puntata precedente

Di fatto, l'avventura di Tommaso ad Amici si è interrotta una settimana fa, quando il ragazzo non era in studio e si parlava di un'assenza per un'influenza.

Giovedì scorso, poi, il ballerino è stato eliminato da Alessandra Celentano senza avere la possibilità di esibirsi, anche per questo motivo tra i fan c'è chi sospetta che potrebbe esserci altro dietro a questa cacciata improvvisa.