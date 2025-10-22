Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 22 ottobre, è stata dedicata a Mario Lenti e alle sue frequentazioni. In studio è stato mostrato un video di Gemma Galgani che si disperava in camerino, uno sfogo che le ha permesso di ammettere il sentimento d'amore che prova per il cavaliere che non la contraccambia e le preferisce Isabella July e Cinzia Paolini.

Il pianto di Gemma in camerino

Sono passate almeno due settimane da quando Mario ha chiuso la frequentazione con Gemma, ma lei sembra non volersi rassegnare all'idea che l'imprenditore la considera solo un'amica.

Nel corso della puntata di Uomini e donne del 22 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato di qualche giorno prima in cui Galgani si disperava per Lenti.

"Perché devo essere penalizzata per quello che ho provato per lui? Sono qui perché ci credo fermamente e porto sentimenti veri. Vengo sempre trattata male, scartata e mortificata. Per cosa? Mi sono innamorata di Mario anche se è la persona sbagliata. Io ci ho creduto e me l'ha fatto credere anche lui", ha detto la dama del trono Over tra le lacrime e singhiozzi in camerino.

Lo sfogo di Gemma dopo la scorsa puntata… #UominieDonne pic.twitter.com/OC4pPlYtTY — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 22, 2025

Le opinioni degli spettatori

Il pianto disperato di Gemma ha animato la discussione sui social ancora prima che finisse la puntata di Uomini e donne del 22 ottobre.

"Questa persona è fuori di testa", "Si è innamorata di Mario ma lui no, cosa vuole?", "Attacca le altre solo perché è gelosa", "Non sarebbe il caso di finirla?", "Ma basta, stattene a casa tua", "Che brutte figure che continua a fare", "Solita sceneggiata di Gemma", "Che vipera", "Che soggetto pessimo", "Questo programma sta andando alla deriva", si legge su X in queste ore.

L'insolita assenza di Tina in studio

Tra i tanti fan che hanno commentato quello che è andato in onda su Canale 5, c'è anche chi si è accorto che Tina Cipollari non era in studio mentre Gemma si disperava per Mario in camerino o mentre Isabella litigava con Christian sui motivi della fine della loro conoscenza.

La puntata di Uomini e donne del 22 ottobre, infatti, è iniziata con l'opinionista al suo posto (era regolarmente accanto a Gianni Sperti) e poi non si è più vista per tutto il resto del tempo.

"Abbiamo un post puntata di Gemma che piange e non c'è Tina, che follia", "Ma perché Tina non è in studio?", si sono chiesti tantissimi spettatori mentre la trasmissione era ancora in onda.

Nelle anticipazioni che circolano in rete da quando è stata registrata questa puntata, non c'era nessun accenno sull'assenza di Tina nei momenti salienti delle riprese, quindi è probabile che i presenti non si sia accorti della sua uscita e per questo l'hanno raccontato.