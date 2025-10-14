Nei giorni scorsi, Gianmarco Steri è stato a Dubai e su Instagram ha documentato questo viaggio con scatti da solo o in compagnia di alcuni amici. L'ex tronista di Uomini e donne, però, sta ricevendo molte critiche per questa vacanza che lui ha definito "di lavoro": come si legge in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Gianmarco starebbe cancellando tutti i commenti di chi lo sta accusando di fare tutto quello che contestava a Cristina Ferrara davanti alle telecamere.

Trasferta di lavoro per Gianmarco

L'avventura di Gianmarco a Uomini e donne è finita qualche mese fa, ma sui social sono ancora in molti a tenere d'occhio quello che fa e che pubblica l'ormai ex tronista.

Il 13 ottobre scorso, ha postato su Instagram alcune foto della vacanza che ha fatto a Dubai con un gruppo di amici, una trasferta che lui ha definito di lavoro tra un tuffo in piscina e serate nei locali più alla moda del posto.

Secondo quello che ha fatto notare un'utente a Deianira Marzano, starebbe ricevendo molte critiche per questo viaggio, ma sul suo profilo social non ci sarebbe nessuna traccia di questi commenti negativi.

"Lo stanno criticando per aver fatto passare una vacanza con amici e calciatori per una vacanza di lavoro. Praticamente fa ciò che criticava a Cristina, ma sta cancellando in tempo reale tutti questi messaggi, soprattutto quelli che difendono Cristina", si legge sul web.

"Predica bene e razzola male", è stato il sintetico, ma chiaro, commento dell'esperta di gossip a tutta questa vicenda.

Il post nostalgico di Cristina

Mentre il suo ex Gianmarco si starebbe districando tra momenti di relax e la cancellazione dei commenti negativi, Cristina ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne con una storia che ha postato su Instagram.

"Non trovo sonno, non trovo pace, sento che il cuore va più veloce. Solo così sto tanto bene, completamente", sono le parole di una canzone dei Thegiornalisti che l'ex corteggiatrice ha pubblicato sul suo account social il 13 ottobre scorso.

Non vorrei dirlo ma mi sembra palese che Cristina sta ancora sotto mille treni per Gianmarco!!! E io la capisco benissimo... E non so perché ma per me questa storia non é finita qua... Sinceramente vorrei tanto abbracciarla... #coatters #cristiners pic.twitter.com/s9d5qefsFU — Carmela (@carmelacaputoo) October 13, 2025

Il pensiero degli utenti di X

Le parole che Cristina ha condiviso sui social alcune ore fa, hanno portato alcuni suoi fan a pensare che starebbe ancora soffrendo per la rottura con Gianmarco.

"Mi sembra palese che sta ancora sotto mille treni per lui", "Vorrei tanto abbracciarla", "Per me non è finita qui", "Questa dedica sarà per Gianmarco o per un altro?", "Non si capisce più nulla", "Lo pensa ancora? Come darle torto", "Con questa canzone l'ha detto esplicitamente che è ancora innamorata", "Non si sentono da tanto, secondo me è finita", si legge su X, dopo che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato un brano nostalgico che tanti hanno ricollegato alla sua storia con Gianmarco.