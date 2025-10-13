Non è passato neanche un mese da quando Gianmarco Steri ha annunciato la fine della storia d'amore con Cristina Ferrara e lei ha già apportato diversi cambiamenti alla sua vita. In questi giorni, ad esempio, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha deciso di informare i fan del fatto che ha ridotto il volume delle sue labbra perché si è resa conto che per piacersi non serve per forza aggiungere qualcosa a sé stessi, casomai il contrario.

La comunicazione tramite i social

Negli ultimi giorni Cristina è stata al centro dell'attenzione per diversi motivi: la scelta di mostrarsi sofferente dopo la rottura con Gianmarco, le frecciatine che avrebbe lanciato all'ex e a Martina in un video postato sui social e un piccolo cambiamento che ha apportato al suo aspetto.

In alcune storie che ha pubblicato su Instagram di recente, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato di una cosa che ha voluto fare per sé stessa e per piacersi ancora di più.

"Ho sciolto il filler alle labbra. Non per pentimento, ma perché il di più non fa necessariamente stare bene. Per piacersi non serve aggiungere altro, anzi a volte è proprio il contrario", ha dichiarato Ferrara dopo aver fatto vedere ai suoi follower il risultato dell'"intervento" che aveva fatto il giorno precedente.

Le frecciatine a Gianmarco e a Martina

Da quando è tornata single, Cristina sta comunicando di più con i fan e loro non si stanno facendo sfuggire nulla che potrebbe riguardare la rottura con Gianmarco.

Qualche giorno fa, ad esempio, la ragazza ha pubblicato un video nel quale ripeteva la frase "sei così disperato e anche tenero", e in molti hanno ricollegato quelle parole all'ex tronista di Uomini e donne con il quale lei ha fatto coppia per circa quattro mesi.

In rete, però, c'è anche chi non esclude che Ferrara potrebbe aver voluto punzecchiare anche Martina, che da qualche settimana è costantemente al centro delle chiacchiere per un presunto riavvicinamento con il corteggiatore che non ha scelto davanti alle telecamere.

I fan sperano in un confronto in studio

Da settimane sul web non si parla d'altro che delle rotture tra Gianmarco e Cristina e tra Ciro e Martina, dei motivi che le avrebbero causate e degli indizi che proverebbero un timido riavvicinamento tra Steri e De Ioannon.

I diretti interessati tacciono su tutti questi gossip, e i fan di Uomini e donne si augurano che questo silenzio sia la conferma che a breve torneranno in studio per parlare di quello che è successo nell'ultimo mese.

Sono in tantissimi a sperare in un'ospitata degli ex protagonisti del trono Classico, ma per ora non sono trapelate informazioni certe a riguardo.