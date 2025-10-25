Mercoledì prossimo sarà pubblicata l'intervista integrale che Isabella July ha rilasciato a Casa Lollo dopo aver detto addio a Uomini e donne, ma in queste ore Lorenzo Pugnaloni ha condiviso un'anteprima con i suoi follower di Instagram. In un video che sta circolando sul web dal 24 ottobre scorso, l'ex dama parla in maniera molto dura di Gemma Galgani, della facilità con la quale si innamorerebbe e della poca intelligenza che mostrerebbe davanti alle telecamere.

I commenti pungenti contro Gemma

Non è mai corso buon sangue tra Isabella e Gemma, tant'è che pochi giorni fa è andata in onda una puntata di Uomini e donne in cui le due hanno litigato a causa dell'interesse in comune per Mario.

Dopo quest'ultimo scontro, la dama July ha lasciato il programma per poter conoscere meglio un signore che vive nella sua stessa città, ma il suo astio nei confronti di Galgani sembra non essere diminuito.

In un'intervista che ha concesso a Pugnaloni dopo aver abbandonato il parterre Over, la donna non ha risparmiato critiche e frecciatine alla 75enne che sta cercando il principe azzurro in tv da più di un decennio.

Quando le è stato chiesto cosa pensa di Gemma, infatti, Isabella ha detto: "Lei appena vede un uomo che le piace, si innamora subito e comincia a piangere. Lo sappiamo com'è fatta. A volte mi chiedo, ma è veramente così stupida? Io trovo che ha un cervello da gallina, l'ho analizzata e per me non è intelligente.

Non ha dignità ed è caduta proprio in basso. Fa la stessa scenetta da 15 anni, è una grande buffona".

Nessun confronto in studio

Isabella ha detto cose molto forti su Gemma e sul "modus operandi" che metterebbe in atto da oltre 15 anni davanti alle telecamere: secondo July, la dama del trono Over perderebbe subito la testa per un cavaliere che le dà qualche attenzione e poi si rifugerebbe nel pianto dopo un rifiuto.

Sicuramente Galgani non apprezzerà queste parole, ma non potrà replicare pubblicamente perché la "collega" non ha fa più parte del cast di Uomini e donne da un paio di settimane.

Un nuovo interesse dopo Mario

Dopo aver provato a riconquistare Mario per settimane, qualche giorno fa Gemma ha finalmente voltato pagina.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta martedì scorso, svelano che la dama ha accettato il corteggiamento di un signore di nome Piero, il primo che ha scelto di frequentare dopo i tanti rifiuti di Lenti a riallacciare una conoscenza più che amichevole.

"Mi sono innamorata di lui, ma vengo sempre trattata male. Dove sbaglio? Ci metto il cuore e finisco sempre da sola", ha dichiarato Galgani tra le lacrime e i singhiozzi in una puntata che è andata in onda di recente.