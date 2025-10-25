Negli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 ottobre al 1° novembre, Steffy sarà molto scossa per la morte di Sheila, ma sarà anche consapevole che non poteva comportarsi diversamente dopo le minacce ricevute dalla suocera. Questa tragedia sconvolgerà Finnegan, che soffrirà per la perdita della madre biologica e manifesterà insofferenza e irritazione verso la moglie.

Hope offre il proprio sostegno a Finnegan

Steffy ripenserà quando, in occasione di un forte temporale, ha avuto la percezione che qualcuno la stesse osservando fuori dalla finestra.

Le sensazioni della giovane Forrester non erano errate, in quanto all'esterno della casa sulla scogliera c'era proprio Sheila e, dopo le inutili richieste di andare via, per autodifesa le ha sferrato un colpo mortale con un coltello. Il detective Baker interrogherà proprio Steffy, per capire la dinamica dei fatti.

Nel frattempo alla Forrester Creations tutti saranno sollevate dalla notizia alla morte di Sheila. Del parere opposto sarà Finnegan, il quale nonostante i problemi avuti nel corso degli anni non riuscirà a credere che a uccidere la sua madre biologica sia stata proprio Steffy. Il medico, dopo la visita di Ridge, incontrerà pure Li e Hope. Quest'ultima in particolare gli mostrerà la propria vicinanza e comprenderà il suo stato d'animo.

Eric, Donna e Ridge sono in ansia per le condizioni psicologiche di Steffy

Thomas riferirà a RJ e Zende che Sheila è morta per mano di Steffy. I tre saranno preoccupati per la giovane Forrester, in considerazione del fatto che dopo il gesto compiuto potrebbe avere traumi per tutta la vita. L'aver agito per legittima difesa infatti non potrebbe essere sufficiente per giustificare a sé stessa un atto così violento.

Nel frattempo anche Eric, Donna e Ridge discuteranno del decesso dell'anziana Carter e non potranno che essere soddisfatti al pensiero di non dover più avere a che fare con la dark lady, che ha parecchie volte attentato alla vita della famiglia Forrester. Tutti e tre condivideranno però le ansie per le condizioni psicologiche di Steffy.

Intanto Finnegan sarà sempre più incredulo per quanto fatto dalla moglie e non nasconderà una certa insofferenza e irritazione nei suoi confronti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Finnegan ha evidenziato a Hope tutta la sua paura sul fatto che Steffy fosse da sola in casa visto il grande maltempo esistente. Tutti i timori del medico sono stati confermati, in quanto la giovane Forrester ha contattato il marito e gli ha riferito di avere ferito mortalmente Sheila con un coltello come gesto di autodifesa.

Infine Finnegan è apparso molto spiazzato di fronte alla morte della propria madre biologica e Ridge gli ha chiesto di dare il proprio appoggio a sua figlia.