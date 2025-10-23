Mario Cusitore manca dagli studi di Uomini e donne da alcuni mesi, ma non perde l'occasione per dire la sua su quello che accade agli Elios o tra i personaggi più chiacchierati del momento. In questi giorni, ad esempio, l'ex cavaliere ha postato un video nel quale si è vantato del percorso che ha fatto nel dating-show, a suo dire più vero di quelli delle coppie che stanno nascendo ultimamente davanti alle telecamere.

Le frecciatine in un video social

In questi giorni sul web si sta parlando molto di Uomini e donne sia per gli scontri tra le dame e i cavalieri in studio che per il ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco.

In un video che ha pubblicato sui suoi canali social, Mario ha voluto dire la sua su quello che sta accadendo tra i protagonisti più chiacchierati del programma e non ha risparmiato critiche e frecciatine.

"Non sono abituato a fare questi inciuci, ma in tanti mi scrivete che ho fatto un bel trono rispetto a tutte le cose stanno uscendo. Coppia che nascono o che si lasciano, non siamo nessuno per giudicare chi ha torto e chi ha ragione. Però vi posso dire, col senno di poi, molto meglio il mio trono. Nel mio percorso ci sono stati alti e bassi, verità e bugie, ma almeno è stato vero al cento per cento", ha affermato Cusitore senza fare i nomi dei destinatari del suo sfogo.

il trono che ha fatto é qui nella stanza con noi pic.twitter.com/NMVlRLzgRn — incoerente (@inc0erente) October 22, 2025

I commenti degli utenti di X

Lo sfogo di Mario non è passato inosservato, anzi sui social sono stati in molti a commentarlo soprattutto perché ha parlato di un "suo trono" per non citare direttamente Ida Platano, che ha corteggiato per mesi a Uomini e donne.

"Il trono che ha fatto? Ma quando?", "Percorso di verità e bugie ma vero al 100%, non fa un piega", "Io direi solo bugie", "Vero? Ma se frequentava ragazze fuori e faceva le serate con i tronisti", "Ma perché questa gente parla di sé in terza persona?", "Trono? Poveretto", "Va anche fiero del suo trono, follia", "La verità sarebbe nell'incontro al B&B con un'altra mentre usciva in esterna con Ida?", si legge su X in questi giorni.

La mancata riconferma dopo l'estate

Negli ultimi mesi Mario ha rilasciato diverse interviste in cui ha ammesso che tornerebbe immediatamente a Uomini e donne, anzi correrebbe in caso di chiamata da parte di Maria De Filippi.

La redazione, però, ha scelto di non riconfermare Cusitore nel parterre dell'edizione 2025/2026 e il motivo potrebbe essere legato alle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto quando era un cavaliere.

Anche Ida attualmente è fuori dal cast del programma di Canale 5, ma in questo caso la decisione di non tornare sarebbe sua e non della conduttrice, che le ha detto più volte che le porte degli studi Elios sono sempre aperte per lei.