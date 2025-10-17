Dopo giorni di silenzio, Martina De Ioannon ha catturato l'attenzione dei fan di Uomini e donne con una foto che ha postato sul suo profilo Instagram. Deianira Marzano, Lorenzo Pugnaloni e la pagina Dariatvgossip hanno ricevuto molte segnalazioni sulla collana che l'ex tronista ha sfoggiato in un selfie che ha caricato nelle storie del suo account social. Secondo molti utenti, la ragazza avrebbe indossato il gioiello che le ha regalato Gianmarco Steri durante un’esterna sulla neve.

Il dettaglio che non sfugge ai curiosi

Venerdì 17 ottobre sul web si è ricominciato a parlare di due protagonisti della scorsa edizione dii Uomini e donne, due ex tronisti che ultimamente sono stati al centro del gossip per un presunto riavvicinamento.

Una foto che Martina ha postato su Instagram ha scatenato i fan convinti che sarebbe di nuovo in contatto con Gianmarco.

Come si legge nei messaggi che sono arrivati a Pugnaloni, Marzano e alla pagina Dariatvgossip tv, Martina avrebbe indossato il gioiello che le è stato regalato da Gianmarco nel corso di una delle loro ultime esterne prima della scelta.

"Martina ha pubblicato una storia con la collana che le regalò Gianmarco nell'esterna sulla neve", "La collana che indossa è quella che le regalò Gianmarco sulla neve, guarda", "Questa è la stessa collana, mi sento male", "Ma ci vuole tutti morti?", queste sono alcune delle segnalazioni che si sono diffuse in rete dopo che Martina ha pubblicato un suo selfie in auto con una nuova collana in bella vista.

Le analisi dei fan sui social

Al momento, Martina non si è ancora esposta per confermare o smentire la teoria dei fan secondo la quale avrebbe indossato la collana che le ha regalato Gianmarco in una delle loro ultime esterne a Uomini e donne, motivo per cui sul web se ne parla moltissimo.

Tra le storie della pagina Instagram Dariatvgossip, ad esempio, si può trovare anche la risposta che ha dato ChatGPT alla domanda se il gioiello che sfoggia l'ex tronista nella foto che ha postato oggi è lo stesso che le ha donato Gianmarco davanti alle telecamere.

Secondo l'intelligenza artificiale, ci sono molte similitudini tra le due collane, a partire dal filo dove è appeso il ciondolo.

Si riaccendono i riflettori su Martina e Gianmarco

Da più di una settimana era calato il silenzio su Martina e sulla sua vita sentimentale, e molti fan stavano iniziando a sentire la mancanza dei contenuti che postava sui social per alimentare i gossip su Gianmarco o quelli su Ciro.

L'unico rumor sul quale l'ex tronista di Uomini e donne non si è mai esposta fino a ora, è quello secondo cui sarebbe di nuovo vicina a Gianmarco dopo un incontro fortuito in discoteca.