La storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si è conclusa quasi un mese fa, ma molti fan di Uomini e donne continuano ancora a chiedersi se ci sarà un ritorno di fiamma. Secondo Deianira Marzano, i due si sentirebbero e sarebbe Ciro a cercare l’ex fidanzata con dei messaggi, ai quali Martina risponderebbe solo per cortesia. Anche Lorenzo Pugnaloni ha espresso un parere sull’ex coppia, sottolineando il silenzio improvviso calato sulla coppia e i recenti gossip che avevano coinvolto anche Gianmarco Steri.

L'indiscrezione un mese dopo l'addio

Sono passate diverse settimane da quando Ciro e Martina hanno annunciato la loro rottura, ma sul web c'è ancora chi si interroga su cosa stia accadendo tra loro lontano dai riflettori.

Un fan di Uomini e donne ha interpellato Deianira Marzano sull'ex coppia e su eventuali novità, e lei ha svelato un retroscena inedito.

"Si sentono, ma solo perché lui le scrive e lei risponde per cortesia, niente di più. Era già finita da diverse settimane", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram.

Secondo quest'indiscrezione, tutta da verificare, l'ex tronista non avrebbe alcuna intenzione di tornare con il ragazzo che ha scelto davanti alle telecamere lo scorso gennaio.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Tra i fan di Uomini e donne c'è anche chi ha scritto a Lorenzo Pugnaloni per sapere qualcosa in più su Martina e Ciro, soprattutto perché nell'ultima settimana entrambi sono quasi spariti e hanno pubblicato pochissimi contenuti sui social.

"Non ne parla più nessuno, novità?", ha chiesto un utente di Instagram.

"Che novità dovrebbero esserci? Sono stati vittime dei loro stessi intenti di creare una farsa. Che poi, a cosa è servita? C'è chi parlava di GF Vip, ma siete fuori strada: una dinamica non si brucia mesi e mesi prima di un eventuale reality", ha risposto il blogger sul suo canale social.

L'improvviso silenzio social di Martina

In effetti, da diversi giorni c'è chi ha notato che Martina ha smesso di pubblicare foto, emoji e canzoni che potevano essere interpretate come segnali a favore di un riavvicinamento con Ciro o di un flirt in corso con Gianmarco.

Per settimane, però, l'ex tronista di Uomini e donne ha postato tanti contenuti che i curiosi hanno ricollegato o alla storia appena finita con Ciro o all'incontro in discoteca con Gianmarco (avvenuto per caso poco più di un mese fa), poi improvvisamente si è fermata e in molti si sono chiesti il perché.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, al momento la ragazza sarebbe single e non avrebbe intenzione di legarsi né al corteggiatore che non ha scelto in tv né ad altre persone.