Sono passate poche settimane da quando si sono detti addio, ma Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembrano avere ancora qualcosa da dirsi. Il 25 ottobre entrambi gli ex protagonisti di Uomini e donne hanno repostato video su TikTok in cui si parla di relazioni finite e di ciò che si scopre dell’altra persona dopo una rottura. Molti fan hanno preso le parti del ragazzo, ritenendolo l’unica “vittima” di una situazione che coinvolge anche Gianmarco Steri.

I gesti social che non passano inosservati

Secondo quanto si vocifera in rete, Gianmarco e Martina hanno detto "no" a un confronto con Cristina e Ciro davanti alle telecamere.

Si dice che la nuova coppia avrebbe rifiutato un'ospitata a Uomini e donne per non dare la possibilità ai loro ex di fare le vittime in pubblico.

Per ora, la ragazza non intende rilasciare dichiarazioni sulla sua frequentazione con Gianmarco, però sui social non risparmia frecciatine all'ex fidanzato e a chiunque le stia andando contro in questo periodo.

Oggi, 25 ottobre, nel giro di poche ore, Ciro e Martina hanno repostato due diversi video su TikTok, che molti hanno interpretato come un botta e risposta a distanza dopo la rottura.

"Sono tutti maturi a parole, fino a quando non arriva il momento di lasciarsi e mostrare rispetto anche dopo che una storia è finita. Lì capisci con chi sei stato veramente", è la riflessione che l'ex corteggiatore ha pubblicato sul suo profilo questo sabato.

non leggo un briciolo di bugia anzi pic.twitter.com/u5IK9zC0Jv — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) October 25, 2025

La replica sibillina di Martina

Poco dopo, alcuni fan si sono accorti che anche Martina ha repostato un video su TikTok e il suo contenuto sembra essere una risposta a quello che ha pubblicato Ciro.

"Se un uomo ti insulta e ti umilia dopo la rottura, sappi che hai fatto tutto nel modo giusto", sono le parole che l'ex tronista di Uomini e donne ha condiviso sul suo account social in queste ore.

Le opinioni dei fan su X

Lo scambio di frecciatine tra Martina e Ciro è stato molto commentato sui social, e la maggior parte delle persone che si sono esposte l'hanno fatto a favore del giovane ex corteggiatore di Uomini e donne.

"Invece di frecciare il suo ex, pensasse a stare con il suo nuovo fidanzato", "Ma Ciro dove l'avrebbe insultata?", "Lui è stato anche fin troppo signore", "Poverina", "Gianmarco dev'essere così noioso che lei passa il tempo a mandare frecciatine all'ex", "Martina non si rende conto delle figuracce che fa?", "Ciro ha detto solo verità", "Se Ciro iniziasse a ignorarla, lei si stuferebbe pure del nuovo", "Ciro non ha mai detto bugie, lei sì", "Ma Gianmarco non è geloso? Anche perché è palese che Ciro non le è indifferente", si legge su X.