Nei prossimi episodi della soap turca La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, Sevilay verrà accusata dell’omicidio di suo fratello Andac, dopo aver lasciato Nuh.

Nuh viene lasciato dalla fidanzata

Sevilay avvierà delle indagini per scoprire l’identità dei suoi veri genitori. Dopo averle confessato che il suo padre biologico è morto, Cihan dirà a Sevilay di presentarsi in un bar per un chiarimento. Prima di incontrare l’ex marito, Sevilay avviserà Nuh tramite un messaggio vocale, dopo non essere riuscita a contattarlo al telefono. La reazione di Nuh sarà furiosa, visto che non la prenderà bene quando vedrà la sua fidanzata insieme a Cihan.

Rimasta ancora una volta delusa da Nuh, Sevilay metterà fine alla loro storia d'amore e riuscirà a rintracciare suo fratello Andac Altyn, che la assumerà subito nella sua azienda.

Andac perde la vita, Nuh e Sevilay fuggono

Con il passare dei giorni, Andac corteggerà Sevilay, ignaro del loro legame di parentela. Un giorno, Andac tenterà di abusare di Sevilay, e non avrà alcuna intenzione di lasciarla andare, nemmeno quando lo respingerà e gli dirà di essere sua sorella. Nello stesso istante, Nuh farà irruzione nell’azienda di Andac e tra i due avrà inizio una violenta colluttazione. Nel tentativo di difendere Nuh, Sevilay colpirà Andac alla testa con un vaso facendolo cadere dalla finestra.

Dopo il decesso di Andac, Sevilay e Nuh si daranno alla fuga e troveranno rifugio in una pensione.

Non appena, Sevilay inizierà ad essere ricercata dalla polizia per l’omicidio di Andac, Nuh chiederà a un suo vecchio amico di procurargli dei documenti falsi. Nel contempo, anche i Sansalan apprenderanno che Sevilay ha ucciso un uomo, appena la foto della stessa verrà mostrata su tutti i telegiornali.

Nuh è entrato in crisi con Sevilay a causa della sua gelosia

Dopo aver mandato avanti la pratica per il divorzio da Cihan, Sevilay non è riuscita a tornare a casa a causa di un problema con la propria auto. Per fortuna, l’avvocato Nazim non ha perso tempo per prestarle soccorso, ripercorrendo la stessa strada. Nel contempo, Nuh non ha nascosto la sua preoccupazione alla sorella Melek, per non essere riuscito a contattare Sevilay.

Nuh ha perso le staffe a causa della gelosia, quando ha visto Nazim riaccompagnare Sevilay a casa. Nuh è arrivato ad ipotizzare che Sevilay lo abbia tradito, la quale al termine della loro loro lite ha preparato le valigie con l’intenzione di andarsene via. In seguito, Sevilay ha perdonato Nuh, ma gli ha fatto presente che si tratta dell’ultima volta. Tuttavia, Nuh è impazzito di nuovo, quando ha visto Sevilay parlare tranquillamente con Nazim. In tale circostanza, Sevilay è intervenuta e ha invitato Nuh a darsi una calmata.