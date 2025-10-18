Col passare delle ore continuano a trapelare dettagli e indiscrezioni su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri che, secondo i gossip di questi giorni, si starebbero frequentando. Lorenzo Pugnaloni sostiene di aver parlato con una persona molto vicina alla tronista di Uomini e donne, e che gli avrebbe confidato che per ora non potrebbe rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla sua vita amorosa. L'autrice Raffaella Mennoia, invece, ha messo "mi piace" ad un post Instagram in cui si parla del recente riavvicinamento tra la 27enne e il barbiere che non ha scelto.

Il retroscena svelato da Pugnaloni

C'è davvero un ritorno di fiamma in corso tra Martina e Gianmarco? Stando alle ultime novità, sembrerebbe di "sì", ma i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio su quest'argomento che continua ad appassionare i fan a distanza di un anno dal percorso di De Ioannon e Steri a Uomini e donne.

Il 18 ottobre, però, Lorenzo Pugnaloni ha indagato sulla presunta "coppia" e potrebbe aver scoperto qualcosa di molto interessante.

"Ho contattato persone vicinissime a Martina, e mi hanno confermato che lei e Gianmarco ieri sera erano insieme nel negozio. Al momento lei non può parlare o rilasciare dichiarazioni, ma la segnalazione era vera", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram poche ore fa.

ok selin ha parlato tutto chiaro adesso dai pic.twitter.com/IlKqQZzIHP — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 18, 2025

Il blogger ha anche sostenuto che la relazione tra l'ex tronista e Ciro sarebbe finita molto prima rispetto a quando l'hanno comunicato sui social, quindi secondo lui il ragazzo starebbe recitando il ruolo della vittima pur non essendolo.

Il gesto della collaboratrice di Maria De Filippi

Sempre in queste ore, ai fan di Uomini e donne non è sfuggito che Raffaella Mennoia, storica autrice del programma di Canale 5, ha messo "mi piace" ad un post Instagram in cui si parla dei recenti gossip che riguardano Martina e Gianmarco.

il like della mennoia perché sta prendendo appunti sull'rwm riassuntivo da mandare in onda nello speciale, ormai ci credo (lo speciale sarà direttamente l'anno prossimo nella topaia del pelato) pic.twitter.com/hkVExRfoYV — Paola. (@Iperborea_) October 18, 2025

Il like della collaboratrice di Maria De Filippi, dunque, secondo alcuni potrebbe essere un indizio a favore della tesi secondo la quale Martina, Gianmarco e i loro ex (Ciro e Cristina) potrebbero essere ospiti del dating-show per parlare di tutto quello che è successo ultimamente.

Se così fosse, si spiegherebbe anche il silenzio "forzato" di De Ioannon, che quindi starebbe aspettando di dire la sua davanti alle telecamere che si trovano negli studi Elios.

Le opinioni degli utenti di X

La possibile frequentazione in corso tra Martina e Gianmarco, è molto commentata sui social, soprattutto da chi ha seguito tutto il loro percorso a Uomini e donne.

"Ora non può parlare ma ieri ci ha tenuto a pubblicare la foto con la collana in bella vista, che circo", "Martina avrà venduto l'esclusiva a qualcuno, forse a Verissimo?", "Mennoia ha messo like perché starà prendendo appunti per il video riassuntivo che manderà in onda nello speciale, io ci credo", "Per me stanno facendo tutto questo per il GF", "Speriamo che li invitino in studio, non aspettiamo altro", si legge su X in queste ore.