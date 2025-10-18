Non accennano a placarsi le chiacchiere e le segnalazioni sui due tronisti tra i più amati della scorsa edizione di Uomini e donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Secondo quanto raccontato a Lorenzo Pugnaloni, il 17 ottobre più persone avrebbero visto i due intenti a scambiarsi abbracci e baci nei pressi del negozio di lui, dove lei sarebbe rimasta a lungo prima di andare via in auto.

Il primo avvistamento dopo i gossip

Cosa sta succedendo tra Martina e Gianmarco? Nelle ultime ore, sul web non si parla d'altro che degli ex tronisti di Uomini e donne e del rapporto che avrebbero recuperato dopo aver lasciato rispettivamente Ciro e Cristina.

Sui social sta impazzando l'indiscrezione su una frequentazione in corso tra Martina e Gianmarco, un legame che sarebbe confermato dalla scelta di lei di indossare la collana che gli regalò lui in un'esterna.

Inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto la segnalazione di una fan che sostiene di aver visto i due ragazzi insieme a Roma la sera precedente.

"Ieri sera erano insieme nel negozio di Gianmarco, erano abbracciati e si baciavano. Sono andati via con una macchina nera, poi sono tornati e ognuno ha preso la propria macchina. Lei l'ha salutato con un bacio a stampo e aveva una tuta rosa. Li hanno visti anche altre persone che erano attorno al negozio, ma era impossibile fare foto perché era buio", si legge questo sabato su Instagram.

Gesù santissimo sto implodendo

O questa ha un’immaginazione fuori dal comune oppure è tutto vero #coatters pic.twitter.com/LfqUOBK1WU — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) October 18, 2025

L'entusiasmo dei fan

Di quest'avvistamento non ci sono prove, infatti anche Lorenzo Pugnaloni ha preferito considerarla una voce che potrebbe risultare fondata solo nel caso dovessero trapelare foto o video di Martina e Gianmarco insieme a Roma.

"Sto implodendo", "O la gente ha un'immaginazione fuori dal comune, o è tutto vero", "Quindi li hanno visti insieme, lo sapevo", "Sono più felice io di loro", "Ci ho sempre creduto", "Sono contenta, ma mi dispiace un po' per Ciro", si legge su X da quando si è saputo che gli ex tronisti di Uomini e donne si starebbero frequentando alla luce del sole.

Le critiche a Martina sui social

In queste ore si sta parlando molto anche della collana che Martina ha sfoggiato in un selfie che ha postato su Instagram, che è quella che le ha regalato Gianmarco durante un'esterna che hanno fatto quando partecipavano a Uomini e donne.

"Lei è una delle peggiori che sono passate in quel programma", "Che figuraccia", "Qualcuno vada a recuperarla", "Alla fine il meno peggio era Raul, pensa un po'", "Che fallita", "Povero Ciro", "Non ci posso credere", "Che disperata", "Ridicola", queste sono solo alcune delle critiche che la giovane ha ricevuto da quando è arrivata la conferma che il gioiello che ha indossato ultimamente è quello che le ha regalato il corteggiatore che non ha scelto in tv.