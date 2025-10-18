La puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 17 ottobre si è conclusa con una sequenza che ha spiazzato il pubblico. Tutto lasciava intendere che Rosa si stesse dirigendo da Pino, ma negli ultimi istanti si è scoperto che la donna si stava recando invece a casa di Damiano.

I due sono stati travolti dalla passione e, sui social, molti spettatori hanno criticato la scelta di Rosa. Di seguito un’analisi dettagliata di quanto accaduto e della reazione del pubblico.

Un posto al sole: Rosa e Damiano travolti dalla passione

In un finale di puntata particolarmente concitato, Rosa si è recata a casa di Damiano, mentre un gioco di sequenze lasciava intendere che la donna stesse andando da Pino.

Di fronte all’uomo che ha sempre amato, Rosa lo ha fissato con uno sguardo intenso e smarrito, preludio a un momento di forte passione.

Una scena carica di emozione che ha diviso il pubblico, anche se una parte consistente degli spettatori ha criticato la scelta della donna, proprio lei che aveva sempre parlato di sincerità.

Il pubblico di Upas non apprezza la scelta di Rosa: 'Sempre la solita lagna infinita'

Non mancano i sostenitori di Rosa e Damiano, ma la maggior parte dei fan sembra non avere apprezzato questa evoluzione della trama. Un utente su X ironizza: “Corre da Damiano e molla Pino senza pensarci” e ancora: “A questo punto Rosa si merita Damiano (e noi ci meriteremmo trame migliori)”.

Un altro sbotta: “Hanno distrutto il personaggio di Rosa, che delusione”. C’è chi critica: “Rosa è uno zerbino, zero dignità”. Qualcuno scherza: “Ma il modo in cui lo guardava Rosa, con quegli occhi da cucciola?”.

Un commento lamenta: “Sempre la solita lagna infinita”. C’è chi sospira: “Rosa, possibile che non ti ribelli mai?”. Ancora, si ironizza: “ sempre a correre dietro a Damiano, svegliati!”. Un altro attacca: “Rosa, basta fare la vittima in ogni episodio”. Un utente conclude: “Rosa e Damiano, belli ma prevedibili, serve una svolta”.

E adesso che succederà?

Al momento non ci sono anticipazioni che rivelino cosa accadrà. Molti spettatori ritengono che Damiano sceglierà ancora una volta Viola, lasciando Rosa da sola.

Quanto a quest'ultima, anche se decidesse di tornare da Pino, dovrebbe confessargli la verità, correndo il serio rischio di essere lasciata. Non resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione.

Attualmente il pubblico sembra schierato dalla parte di Pino e, seguendo la stessa logica con cui ha giudicato Rosa, potrebbe non apprezzare un eventuale perdono da parte dell’uomo. Si prospetta quindi una situazione complessa, in cui qualunque decisione finirà per scontentare qualcuno.